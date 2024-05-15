В Подмосковье за первый квартал текущего года провели более 26 тыс. онкоскринингов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 26 тысяч онкоскринингов — исследований, направленных на диагностику онкологических заболеваний, провели жителям Московской области за первый квартал 2024 года, в результате было выявлено свыше 7,4 тыс. отклонений от нормы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«По результат более 26 тысяч проведённых онкоскринингов удалось выявить свыше 7,4 тыс. отклонений. А в 322 случаях было подтверждено онкологическое заболевание», — отметил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.Онкоскрининговые исследования — это маммография, анализ крови на простатический специфический антиген (ПСА) и анализ кала на скрытую кровь.
В министерстве напенили, что женщины старше 40 лет могут самостоятельно записаться на маммографию, а анализ на ПСА и скрытую кровь в кале проводят по назначению лечащего врача или в рамках диспансеризации.
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