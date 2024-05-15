В Подмосковье за первый квартал текущего года провели более 26 тыс. онкоскринингов

Более 26 тысяч онкоскринингов — исследований, направленных на диагностику онкологических заболеваний, провели жителям Московской области за первый квартал 2024 года, в результате было выявлено свыше 7,4 тыс. отклонений от нормы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.