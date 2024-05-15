В Подмосковье 20 мая проведут день бесплатной диагностики родинок

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Проверить свои родинки и узнать, не ли риска развития рака кожи, жители Подмосковья смогут в рамках дня бесплатной диагностики меланомы, который будет проводиться во всех филиалах Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера (МОККВД) в понедельник, 20 мая, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«День диагностики меланомы – это наш общий вклад в борьбу с этим опасным заболеванием. Не упустите возможность позаботиться о своем здоровье», — цитируются в сообщении слова главного врача МОККВД Юлии Матушевской.В рамках диагностики опытные врачи осмотрят кожу и ответят на все вопросы, возникающие у пациентов. Для прохождения бесплатной диагностики потребуется предварительная запись. Записаться можно онлайн — на сайте melanomaday.ru или по телефону горячей линии +7-800- 200-03-45. Заявки на запись принимаются до 16 мая.
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