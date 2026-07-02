Терапевт озвучил последствия употребления заменителей сахара для организма
Употребление сахарозаменителей может негативно сказаться на состоянии микробиоты кишечника и вызвать нарушения пищеварения, несмотря на распространенное мнение об их безопасности. Об этом сообщил кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
По словам специалиста, все сахарозаменители делятся на две основные группы — натуральные и синтетические, пишет NEWS.ru. К натуральным относятся стевия, эритрит, ксилит и сорбит, а к синтетическим — сахарин и аспартам.
Кондрахин отметил, что исследования микробиоты человека показали: как натуральные, так и синтетические подсластители способны нарушать баланс кишечной микрофлоры. Кроме того, их употребление может оказывать послабляющий эффект.
Эксперт пояснил, что сахарозаменители раздражают рецепторы сладкого вкуса, создавая ощущение поступления сахара, однако не обеспечивают организм и кишечную микрофлору необходимой энергией. В результате, по его словам, микробиота активизируется в ожидании питательных веществ, но не получает их, что может негативно отражаться на ее работе и состоянии пищеварительной системы.
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