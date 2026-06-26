С начала сезона почти 200 татарстанцев заболели мышиной лихорадкой
С начала сезона в Татарстане зафиксировано 190 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Об этом «Татар-информу» рассказала замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
По ее словам, уровень заболеваемости вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом. Сейчас наблюдается сезонное увеличение числа заболевших, подчеркнула она.
Это объясняется благоприятными погодными условиями, которые способствуют размножению грызунов. В настоящее время фиксируется их высокая численность, и среди них много инфицированных особей, добавила Авдонина.
Ранее врач-аллерголог детской поликлиники КОКБ им. Беляева Евгения Торощина раскрыла, как отличить аллергию от ОРВИ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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