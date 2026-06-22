В базовую программу ОМС вошли более 10 новых методов лечения
Четырнадцать новых методов лечения вошли в базовую программу ОМС в текущем году. Об этом рассказал РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.
Один метод, который ранее входил в раздел II высокотехнологичной медицинской помощи, теперь включен в базовую программу, отметил он. По словам Баланина, соответствующее изменение позволило пациентам получать ряд сложных и дорогостоящих процедур бесплатно, по полису ОМС, не прибегая к оформлению отдельных квот или поиску дополнительных источников финансирования.
До этого глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев раскрыл, можно ли лечиться по ОМС в чужом регионе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: