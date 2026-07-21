Россиянам рассказали, сколько ягод можно съедать в день без вреда для здоровья

21 июля 2026, 19:17

Врач Уланкина: ягоды улучшают состояние сосудов и обмен веществ

Фото: iStock/Bojsha65

В день стоит употреблять примерно 150–300 г свежих или замороженных ягод без добавления сахара. Такой совет дала эксперт лаборатории «Гемотест», врач Ольга Уланкина.





По ее словам, ягоды поддерживают работу сердца, снижают сердечно-сосудистые риски, нормализуют артериальное давление, улучшают состояние сосудов и обмен веществ.





«Ягоды богаты клетчаткой, которая замедляет всасывание углеводов, помогает дольше сохранять чувство сытости и поддерживает нормальный состав кишечной микрофлоры. Особенно полезны ягоды темного цвета — черная смородина, голубика, ежевика», — отметила Уланкина в разговоре с RT.

«Есть концепция "80/20", то есть 80% рациона должна составлять здоровая еда высокой пищевой ценности — цельные продукты, злаки, бобовые, белки, молочные продукты, морепродукты, а только 20% могут составлять "нездоровые продукты" для удовольствия», — пояснила диетолог.