Россиянам рассказали, сколько ягод можно съедать в день без вреда для здоровья
Врач Уланкина: ягоды улучшают состояние сосудов и обмен веществ
В день стоит употреблять примерно 150–300 г свежих или замороженных ягод без добавления сахара. Такой совет дала эксперт лаборатории «Гемотест», врач Ольга Уланкина.
По ее словам, ягоды поддерживают работу сердца, снижают сердечно-сосудистые риски, нормализуют артериальное давление, улучшают состояние сосудов и обмен веществ.
«Ягоды богаты клетчаткой, которая замедляет всасывание углеводов, помогает дольше сохранять чувство сытости и поддерживает нормальный состав кишечной микрофлоры. Особенно полезны ягоды темного цвета — черная смородина, голубика, ежевика», — отметила Уланкина в разговоре с RT.
Она уточнила, что большое количество ягод может спровоцировать вздутие живота и послабление стула, особенно у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
При этом диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог Александра Разаренова рассказала Москве 24, что из рациона необязательно полностью исключать вредную еду, поскольку эпизодическое употребление фастфуда, колбас, выпечки и сладкой газировки не будет представлять большой угрозы для здорового и физически активного человека.
«Есть концепция "80/20", то есть 80% рациона должна составлять здоровая еда высокой пищевой ценности — цельные продукты, злаки, бобовые, белки, молочные продукты, морепродукты, а только 20% могут составлять "нездоровые продукты" для удовольствия», — пояснила диетолог.
Эксперт напомнила, что такие продукты питания очень калорийны и всего одна порция может покрыть половину суточной нормы калорий для взрослого человека.