Терапевт раскрыла, почему кефир может навредить организму

11 октября 2026, 17:41

Терапевт Никулина: Кефир может вызвать дискомфорт и подходит не всем

Фото: istockphoto/Fascinadora

Кефир часто считают незаменимым продуктом для нормальной работы желудочно-кишечного тракта, однако он подходит не всем. Об этом рассказала врач-терапевт Ирина Никулина.





По словам специалиста, в составе кисломолочного сырья могут встречаться вещества, которые в определенных условиях негативно влияют на организм, пишет «Газета.Ru». В частности, речь идет о кадмии — тяжелом металле, способном попасть в сырье из окружающей среды.





«При длительном избыточном поступлении он накапливается в организме и повреждает почки. Однако это не специфическая особенность кефира, а вопрос качества сырья», — пояснила Никулина.

«Они могут взаимодействовать с опиоидными рецепторами и негативно влиять на работу пищеварительной системы, а их возможная роль в воспалительных процессах продолжает изучаться», — отметила врач.

«Причиной является непереносимость лактозы или реакция на молочные белки. Ферментация снижает содержание молочного сахара, поэтому напиток иногда переносится легче молока, но подходит не всем», — сказала эксперт.

«Для нормальной работы ЖКТ важны разнообразное питание и достаточное количество пищевых волокон. Если кисломолочные продукты вызывают дискомфорт, не ограничивайтесь простым исключением их из меню, а разберитесь в причинах. Самое главное — ориентироваться на собственную реакцию организма и не приписывать одному продукту универсальные свойства», — заключила Никулина.