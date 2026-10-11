Врач назвал главные ошибки при первых признаках простуды
При первых признаках простуды нельзя пить антибиотики. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
По его словам, которые приводит Lenta.ru, при простуде многое решает первый день. Также не следует сбивать невысокую температуру, мазать кожу вокруг горла йодом или спиртом, переносить болезнь на ногах и хаотично принимать иммуностимуляторы из рекламы. Если за сутки-двое состояние ухудшается, температура поднимается выше 39, появляются одышка, сильная боль или заторможенность, необходимо вызывать врача.
Как только человек почувствовал, что заболевает, нужно принять меры. В таком случае врач советует лечь спать пораньше и спать дольше, пить больше теплой жидкости — воду, морс, некрепкий чай, — проветрить комнату и увлажнить воздух. Есть важно в соответствии с аппетитом, не заставляя себя, но пища должна быть легкой. Измерять температуру нужно два-три раза в день, а при насморке промывать нос солевым раствором.
Специалист отметил, что важно не пить антибиотики без назначения врача — они бесполезны против вирусов и могут навредить. Температуру 37,5 сбивать не нужно, так как это часть иммунного ответа, а жаропонижающие лучше принимать при 38–39. Кутаться в три одеяла, парить ноги в кипятке и дышать над картошкой тоже не стоит — ожоги слизистой и тепловой удар не редкость, заключил Умнов.
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