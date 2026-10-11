Врач назвал главные ошибки при первых признаках простуды

11 октября 2026, 12:26

Врач Умнов: антибиотики нельзя пить при первых признаках простуды

Фото: iStock/fizkes

При первых признаках простуды нельзя пить антибиотики. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.