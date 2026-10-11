Врач назвал смертельную дозу сахара

11 октября 2026, 11:17

Врач Хвостов: смертельная доза сахара для взрослого человека составляет около 2,5 кг

Фото: iStock/Andrii Shablovskyi

Врач Михаил Хвостов рассказал, какая доза сахара может привести к смерти. Его слова приводит ТАСС.