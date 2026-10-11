Врач назвал смертельную дозу сахара
Врач Михаил Хвостов рассказал, какая доза сахара может привести к смерти. Его слова приводит ТАСС.
Собеседник агентства отметил, что острая передозировка сахара вряд ли возможна: смертельной для взрослого считается доза в 2–2,5 килограмма, однако съесть столько за один раз не позволит рвотный рефлекс.
Если человек все же отравился и находится в сознании, достаточно прекратить потребление этого продукта и пить больше воды. Гораздо опаснее, добавил специалист, постоянно превышать суточную норму добавленного сахара, которая она составляет 25–50 граммов. Это грозит ожирением и диабетом второго типа.
Ранее главврач Европейского медицинского центра (EMC) Розанна Гардашник назвала опасные для иммунитета продукты.
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