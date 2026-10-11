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Врач назвал смертельную дозу сахара

Врач Хвостов: смертельная доза сахара для взрослого человека составляет около 2,5 кг
Фото: iStock/Andrii Shablovskyi

Врач Михаил Хвостов рассказал, какая доза сахара может привести к смерти. Его слова приводит ТАСС.



Собеседник агентства отметил, что острая передозировка сахара вряд ли возможна: смертельной для взрослого считается доза в 2–2,5 килограмма, однако съесть столько за один раз не позволит рвотный рефлекс.

Если человек все же отравился и находится в сознании, достаточно прекратить потребление этого продукта и пить больше воды. Гораздо опаснее, добавил специалист, постоянно превышать суточную норму добавленного сахара, которая она составляет 25–50 граммов. Это грозит ожирением и диабетом второго типа.

Ранее главврач Европейского медицинского центра (EMC) Розанна Гардашник назвала опасные для иммунитета продукты.

Лидия Пономарева

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