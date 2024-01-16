Врач назвал неочевидные симптомы запущенных болезней сердца

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Кардиолог, кандидат медицинских наук Грант Шехян в беседе с «Доктор Питер» заявил что кроме характерных признаков болезней сердца, есть несколько неочевидных симптомов, которые нельзя игнорировать.
Шехян отметил, что заболевания сердечно-сосудистой системы чаще всего проявляются отеками, одышкой и болью в груди. Данные симптомы нельзя оставлять без внимания и необходимо обращаться к медикам при их возникновении.
Также признаком запущенной болезни может быть тусклый взгляд, «направленный непонятно куда». Еще одним нехарактерным признаком является снижение умственных способностей человека.Они вызваны тем, что сердце перестает полноценно снабжать кровью, а значит, и кислородом головной мозг, пояснил кардиолог.
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