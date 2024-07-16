Врач Сапрыкин предупредил об опасности заражения паразитами в Таиланде

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Профессор кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения терапевт Владимир Сапрыкин заявил, что в Таиланде высокая вероятность заразиться паразитами.
Поэтому врач призвал соблюдать все меры гигиены, не ходить нигде босиком, а также не есть экзотическую еду.
Ранее аспирант Высшей школы живых систем Балтийского федерального университета имени И. Канта биолог и эколог Евгений Волчев заявлял, что клещи могут быть смертельно опасными, поскольку могут передать человеку инфекции и вирусы.
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«Яйца гельминтов и сами паразиты могут оказаться везде. Поэтому не ходите босиком, в том числе на пляже, не покупайте очищенные фрукты, которые продают с лотков, не заказывайте в ресторанах воду или спиртное со льдом. Лёд в Таиланде очень часто делают из некипяченой воды, с такой водой можно занести как вирусы и бактерии, так и яйца глистов», — пояснил в беседе с NEWS.ru Сапрыкин.
Ранее аспирант Высшей школы живых систем Балтийского федерального университета имени И. Канта биолог и эколог Евгений Волчев заявлял, что клещи могут быть смертельно опасными, поскольку могут передать человеку инфекции и вирусы.
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Мелисса Тимофеева