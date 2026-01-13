The NYT: нерегулярный режим сна нарушает работу мозга и усиливает депрессию

13 января 2026, 17:47

Фото: iStock/Drazen Zigic

Нерегулярный режим сна может существенно повышать риск серьезных проблем со здоровьем — от сердечно-сосудистых заболеваний до нарушений работы мозга и усиления депрессивных состояний. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на крупное исследование с участием около 88 тысяч человек.