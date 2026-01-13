The NYT: нерегулярный режим сна нарушает работу мозга и усиливает депрессию
Нерегулярный режим сна может существенно повышать риск серьезных проблем со здоровьем — от сердечно-сосудистых заболеваний до нарушений работы мозга и усиления депрессивных состояний. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на крупное исследование с участием около 88 тысяч человек.
Анализ показал, что люди, которые ложатся спать и просыпаются в разное время, значительно чаще сталкиваются с ухудшением самочувствия. Нарушение режима сна способно почти вдвое увеличить риск сердечных проблем.
Эксперты объясняют это сбоем циркадных ритмов. При нестабильном графике организм перестает вовремя вырабатывать ключевые гормоны — мелатонин и кортизол. В результате нарушается обмен веществ, ослабевает иммунная защита и нарастает хроническое воспаление, что со временем отражается на физическом и психическом здоровье.
Специалисты отмечают, что даже при достаточной продолжительности сна его нерегулярность оказывает накопительный вред. Особенно важно соблюдать режим не только в будни, но и в выходные: разброс более чем на 30 минут уже считается критичным для биологических часов.
Для восстановления ритмов рекомендуется ежедневно получать утренний свет в одно и то же время — 20–30 минут на улице, даже в пасмурную погоду. Частично заменить солнечный свет может яркая лампа утром. Также советуют отказаться от экранов минимум за час до сна и не ждать сильной усталости, чтобы лечь спать.
По мнению экспертов, сон в одно и то же время — один из самых эффективных и недооцененных инструментов поддержания здоровья, от которого напрямую зависит работа сердца, мозга и эмоциональное состояние.
Читайте также: