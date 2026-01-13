В России готовят свиней для пересадки их органов людям
В России разрабатывают проект, который может радикально изменить трансплантологию. Ученые планируют к 2030 году вывести генномодифицированных свиней, органы которых будут пригодны для пересадки человеку. Работы ведутся в рамках проекта «М-Геномика», первые практические результаты ожидаются уже через три–четыре года.
Животных предполагается выращивать в полностью стерильных условиях под постоянным медицинским и ветеринарным контролем. Это должно обеспечить безопасность и качество донорских органов. На начальном этапе проект сможет предоставлять до 200 почек в год для трансплантаций, в том числе в системе обязательного медицинского страхования. В перспективе технологию планируют распространить на пересадку сердца, печени и поджелудочной железы.
Проект реализуется совместно с клиникой Мешалкина и Институтом цитологии и генетики СО РАН. В рамках исследований ученым уже удалось успешно вырастить поросенка с применением технологии ЭКО. Полный путь от разработки до массового внедрения, с учетом всех клинических испытаний, может занять около 12 лет.
Проект уже получил поддержку новосибирского «Академпарка» и заинтересовал инвесторов. Специалисты отмечают, что свиньи считаются одними из наиболее перспективных доноров для ксенотрансплантации: их органы близки по размеру к человеческим, животные быстро размножаются, а современные генетические технологии позволяют значительно снизить риск отторжения.
