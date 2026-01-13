В России готовят свиней для пересадки их органов людям

13 января 2026, 17:28

Фото: iStock/undefined undefined

В России разрабатывают проект, который может радикально изменить трансплантологию. Ученые планируют к 2030 году вывести генномодифицированных свиней, органы которых будут пригодны для пересадки человеку. Работы ведутся в рамках проекта «М-Геномика», первые практические результаты ожидаются уже через три–четыре года.