«Тихая угроза»: Врач объяснил, как одиночество влияет на здоровье
Врач Маматов: одиночество повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний
Врач Алексей Маматов рассказал, что одиночество повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний. Он подчеркнул, что нехватка общения не выступает единственной причиной болезни
В беседе с «Газетой.Ru» специалист заявил, что на здоровье одновременно влияют образ жизни, доступ к медицинской помощи и другие обстоятельства.
Врач рассказал, что при недостатке общения человеку сложнее сохранять распорядок и находить мотивацию для прогулок и физической активности. Это вредит тонусу организма.
«Если человеку не с кем поделиться переживаниями или обратиться за поддержкой, повседневные трудности могут ощущаться тяжелее. Длительное одиночество связано с повышенным риском депрессивных и тревожных состояний. Это не означает, что одиночество обязательно приведёт к заболеванию, но оно может стать фактором уязвимости», — предупредил эксперт.Поддержание контактов, по словам Маматова, — лишь одна из составляющих заботы о здоровье мозга наряду с физической активностью и контролем сосудистых факторов риска.
Врач объяснил, что значение имеет и социальная среда.