«Тихая угроза»: Врач объяснил, как одиночество влияет на здоровье

01 ноября 2026, 12:19

Врач Маматов: одиночество повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний

Фото: Istock/doidam10

Врач Алексей Маматов рассказал, что одиночество повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний. Он подчеркнул, что нехватка общения не выступает единственной причиной болезни





В беседе с «Газетой.Ru» специалист заявил, что на здоровье одновременно влияют образ жизни, доступ к медицинской помощи и другие обстоятельства.



Врач рассказал, что при недостатке общения человеку сложнее сохранять распорядок и находить мотивацию для прогулок и физической активности. Это вредит тонусу организма.

«Если человеку не с кем поделиться переживаниями или обратиться за поддержкой, повседневные трудности могут ощущаться тяжелее. Длительное одиночество связано с повышенным риском депрессивных и тревожных состояний. Это не означает, что одиночество обязательно приведёт к заболеванию, но оно может стать фактором уязвимости», — предупредил эксперт.