«Тихий убийца»: врач назвала главную опасность гипертонии и раскрыла, как себя защитить

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Артериальная гипертензия (повышенное артериальное давление) — это одна из наиболее частых причин острой сердечной недостаточности и инсульта. Согласно мировой статистике, болезни сердечно-сосудистой системы стоят на первом месте среди всех причин смертности населения.
Руководитель Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова рассказала «Радио 1» об особенностях гипертонии и о том, какие меры профилактики существуют.
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«Вообще артериальная гипертония, она всегда была выделена отдельно из всех болезней сердечно-сосудистой системы, потому что это системная болезнь, которая в итоге приводит к большинству серьёзных осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, со стороны, почек, сетчатки и так далее. Гипертонию называют тихим убийцей, потому что очень часто до периода осложнений люди просто даже не чувствуют её, не ощущают этого высокого уровня давления, и никакие симптомы специфические не проявляются», — объяснила эксперт.По ее словам, люди зачастую относят головную боль, слабость головокружение к усталости, к переменам погоды и так далее. Никто просто даже не догадывается померить себе давление, а когда оно повышается, то начинает очень негативно влиять на сосуды органов и систем.
«В результате получаются те осложнения, о которых мы все слышали. Инфаркты, инсульты, отслоения, сетчатки, глаза, слепота, хроническая почечная недостаточность и так далее. И вот в результате около 9500000 жизней в год в мире мы теряем именно от последствий артериальной гипертонии», — подчеркнула Чиркова.Врач также поделилась рекомендациями по профилактике артериальной гипертонии.
«Нужно просто измерять своё давление с 40 лет. Если же ваши родственники, например, страдают гипертонией, или кто-нибудь из ваших родителей имели в анамнезе инфаркт или инсульт, измерять артериальное давление нужно уже раньше», — советует специалист.Она добавила, что факторами, влияющими на развитие болезни, являются малоподвижный образ жизни, избыток соли, более 5 грамм в день, курение, повышенный уровень холестерина крови, нерациональное питание, злоупотребление алкоголем, избыточная масса тела и психосоциальные факторы.
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