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«Тихий убийца»: врач назвала главную опасность гипертонии и раскрыла, как себя защитить

Химкинский врач Чиркова: давление нужно измерять с 40 лет
Фото: iStock/wildpixel

Фото: iStock/wildpixel

Артериальная гипертензия (повышенное артериальное давление) — это одна из наиболее частых причин острой сердечной недостаточности и инсульта. Согласно мировой статистике, болезни сердечно-сосудистой системы стоят на первом месте среди всех причин смертности населения.
Руководитель Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова рассказала «Радио 1» об особенностях гипертонии и о том, какие меры профилактики существуют.

«Вообще артериальная гипертония, она всегда была выделена отдельно из всех болезней сердечно-сосудистой системы, потому что это системная болезнь, которая в итоге приводит к большинству серьёзных осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, со стороны, почек, сетчатки и так далее. Гипертонию называют тихим убийцей, потому что очень часто до периода осложнений люди просто даже не чувствуют её, не ощущают этого высокого уровня давления, и никакие симптомы специфические не проявляются», — объяснила эксперт.
По ее словам, люди зачастую относят головную боль, слабость головокружение к усталости, к переменам погоды и так далее. Никто просто даже не догадывается померить себе давление, а когда оно повышается, то начинает очень негативно влиять на сосуды органов и систем.

«В результате получаются те осложнения, о которых мы все слышали. Инфаркты, инсульты, отслоения, сетчатки, глаза, слепота, хроническая почечная недостаточность и так далее. И вот в результате около 9500000 жизней в год в мире мы теряем именно от последствий артериальной гипертонии», — подчеркнула Чиркова.
Врач также поделилась рекомендациями по профилактике артериальной гипертонии.

«Нужно просто измерять своё давление с 40 лет. Если же ваши родственники, например, страдают гипертонией, или кто-нибудь из ваших родителей имели в анамнезе инфаркт или инсульт, измерять артериальное давление нужно уже раньше», — советует специалист.
Она добавила, что факторами, влияющими на развитие болезни, являются малоподвижный образ жизни, избыток соли, более 5 грамм в день, курение, повышенный уровень холестерина крови, нерациональное питание, злоупотребление алкоголем, избыточная масса тела и психосоциальные факторы.

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Трихолог рассказал, какие вещества в шампуне увеличивают риск развития рака
Трихолог Абрамов: некоторые вещества в составе шампуня могут спровоцировать рак
19 мая 2025, 17:47

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

Гидантоин, лаурилсульфат натрия и диэтаноламин в составе шампуня могут усилить риск возникновения онкологии. Об этом рассказал врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов.
Отмечается, что в составе большинства женских шампуней содержится формальдегид, который указывают под названием гидантоин. По словам Абрамова, этот консервант обладает антимикробным действием.

«Выбрать средство без гидантоина в составе будет довольно непросто. Однако пытаться стоит, потому как очень много говорят о его способности вызывать аллергию и онкологию», — рассказал Абрамов «Москве 24».

При этом он добавил, что опасность несут и поверхностно активные вещества (ПАВ), самым вредным из которых является лаурилсульфат натрия. Специалист уточнил, что эти вещества раздражают кожу и снижают иммунитет, а при частом мытье они действительно могут спровоцировать возникновение рака кожи.

Тем временем врач-трихолог, врач-косметолог «СМ-Косметология» Анастасия Костенко рассказала «Газете.Ru», что для мытья головы необходимо подобрать оптимальную частоту, а также средства.

«Частота мытья головы зависит от состояния кожи головы и типа волос, использования стайлинговых средств и образа жизни. Голову нужно мыть по мере загрязнения, когда вы чувствуете в этом потребность. Но все же не рекомендуется мыть голову ежедневно», — отметила эксперт.

По её словам, ежедневное мытьё головы может привести к нарушению кожного барьера, пересушиванию кожи головы и стержней волос. Костенко предупредила, что чем чаще человек моет голову, тем она быстрее жирнится.

Так, трихолог посоветовала при жирной коже головы мыть её один раз в два дня, а при сухой и чувствительной коже голову стоит мыть не чаще трёх раз в неделю.

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Россиянам назвали основные признаки старения мозга
Эксперт Идилов: трудности с концентрацией указывают на старение мозга
19 мая 2025, 16:57

Фото: iStock/Bulat Silvia

Первые когнитивные изменения могут начинаться с 27–30 лет, особенно при малоподвижном образе жизни и частых стрессах. Об этом рассказал основатель ИИ-сервиса ментального здоровья Via MD Магомед-Амин Идилов.
Он отметил, что основными признаками когнитивного старения являются снижение скорости обработки информации, проблемы с краткосрочной памятью, трудности с концентрацией, снижение когнитивной гибкости, а также повышенная раздражительность и эмоциональная нестабильность.

«Важно не ждать, пока проблемы станут заметны окружающим. Когнитивное старение можно отслеживать с помощью регулярных чекапов — в том числе цифровых. Такие метрики, как скорость реакции, количество ошибок при выполнении задач, устойчивость внимания и уровень тревожности — это уже измеримые показатели, а не абстрактные ощущения», — отметил Идилов в интервью «Газете.Ru».

В свою очередь врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с «Москвой 24» рассказал, что употребление грецких и кедровых орехов, а также миндаля поможет помочь пожилым людям предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний и укрепить организм.

«Если люди в возрасте заинтересованы в сохранении молодости, миндаль будет крайне полезен. Плюс в нем много магния, марганца и кремния. Это те элементы, которые положительно влияют, особенно при избытке веса, на углеводный и жировой обмены, которые с возрастом ухудшаются», — пояснил Арзамасцев.

Он также уточнил, что грецкие орехи богаты витаминами группы В, которые поддерживают работу мозга, а миндаль содержит много витамина Е, полезного для сосудистой стенки. В кедровых орехах много цинка, поддерживающего иммунитет, и витамина К.

По словам Арзамасцева, в день необходимо съедать около 10–30 граммов орехов.

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Хирург Умнов назвал напиток, от которого лучше отказаться при варикозе
Хирург Умнов: при варикозе лучше отказаться от кофе
19 мая 2025, 16:16

Фото: iStock/Azat_ajphotos

При варикозе стоит ограничить или полностью отказаться от кофе. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
По словам эксперта, в напитке есть кофеин, который провоцирует сужение кровеносных сосудов.

«При употреблении не более трех чашек в день проблемы обычно не возникают. Но если пить кофе как воду, возможно развитие не только артериальной гипертонии, но и варикозного расширения вен нижних конечностей», — добавил Умнов.

Медик рассказал, что при употреблении кофе происходит спазм сосудов, что приводит к активизации надпочечников, а также увеличивает выработку адреналина. Стоит отметить, что это влечет за собой повышение частоты сердечных сокращений.

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Терапевт рассказал, при каких проблемах со здоровьем не стоит садиться за руль
Терапевт Лишин: за руль не стоит садиться при боли и низком уровне глюкозы
19 мая 2025, 16:13

Фото: iStock/dragana991

За руль не стоит садиться при головокружении, боли и низком уровне глюкозы, предупредил врач-терапевт Виктор Лишин.
Эксперт отметил, что не существует возрастной границы, после которой нельзя садиться за руль.

«При этом у людей старше 65 повышается риск развития опасных для вождения заболеваний. Среди них — болезнь Альцгеймера, деменция, синдром дефицита внимания, склероз и риск инсульта. Поэтому я бы рекомендовал водителям старше 65 чаще проходить медосмотры», — отметил Лишин в разговоре с «Москвой 24».

Он добавил, что абсолютно всем водителям необходимо оценивать своё состояние до поездки. Не стоит садиться за руль при головокружении, температуре, повышенном давлении и боли, поскольку состояние может ухудшиться, а риск аварии увеличивается.

При этом людям с диабетом обязательно нужно проверять уровень глюкозы до поездки. Её падение может привести к нарушению координации и потере сознания. Тем временем автомобильный эксперт Дмитрий Попов в беседе с RT дал советы, как подготовиться к длительной поездке.
По словам специалиста, водителю стоит заранее забронировать отели для остановки.

«Также заранее стоит изучить маршрут. Где и какие заправки находятся, какие действуют ограничения? Где питаться? Перед самим выездом стоит проверить, какие ремонты сейчас идут на дорогах по пути следования», — рассказал Попов.

Он также посоветовал выписать перед поездкой телефонные номера аварийных и эвакуационных служб и тщательно проверить автомобиль на возможные неисправности.

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Врач перечислила главные причины внутриутробной гибели плода
Акушер-гинеколог Слизова: Врачи не могут предвидеть развитие беременности
19 мая 2025, 15:37

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Внутриутробная гибель плода может произойти из-за проблем со здоровьем как матери, так и ребёнка. Об этом рассказала врач акушер-гинеколог, специалист УЗИ-диагностики Анастасия Слизова.
«Самой непосредственной причиной смерти ребёнка внутриутробно является дистресс-синдром плода. Он сопровождается отсутствием сердцебиения, движения, плода. В основном это связано с заболеваниями плаценты. Также причиной гибели плода могут стать врождённые аномалии развития плода», — рассказала Слизова в беседе с RuNews24.ru.

Она также добавила, что плод может погибнуть из-за преждевременного разрыва плодных оболочек или по причине инфицирования женщины в период беременности, например, туберкулёзом и хламидиозом.

При этом риски внутриутробной гибели повышаются, если женщина болеет сахарным диабетом, курит, употребляет алкоголь или наркотики. Кроме того, причиной этого может стать преэклампсия и фетоплацентарная недостаточность.

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