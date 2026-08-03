Токсиколог ответила, существуют ли безопасные дозы алкоголя

03 августа 2026, 18:03

Токсиколог Насибуллина: безопасной дозы алкоголя нет

Фото: istockphoto/kmk-vova

Заведующая отделением токсикологии Городской клинической больницы №7 им. М.Н. Садыкова Алия Насибуллина опровергла миф о пользе бокала вина и заявила об отсутствии безопасных доз алкоголя. Об этом стало известно 3 августа.





На пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной Неделе профилактики заболеваний печени, она подчеркнула, что любые спиртные напитки, независимо от крепости, наносят урон организму. По словам специалиста, ранее популярную теорию о положительном эффекте красного вина опровергли последние научные исследования.





«Также есть заблуждение, что вреден только крепкий алкоголь, но это неправда — любой алкоголь вызывает окисление в организме и достаточно пагубно влияет на печень, органы пищеварения и мочевыводящую систему», — резюмировала Насибуллина.