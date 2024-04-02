Опасные букеты: Токсиколог о цветах, которые не стоит дарить аллергикам

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В весенний период у многих людей из-за цветущих растений, пыльцы и и других аллергенов обостряется весенняя аллергия. Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал как с ней справиться, а также поделился интересными фактами для аллергиков.
«Многим уже становится тяжело выходить на улицу из-за цветения. Очень важно после возвращения домой промывать нос солевым раствором и увлажнять глаза, это поможет уменьшить контакт с аллергенами и облегчить симптомы. Лучше всего делать промывания в комплексе с назначенными вам антигистаминными лекарствами», — посоветовал врач.Если человек сильно подвержен аллергиям на цветение, стоит избегать прямого контакта с аллергенами. Кутушов порекомендовал не проветривать помещение в период активного цветения, а также воздержаться от прогулок по парку или лесу. Чтобы очистить воздух, можно использовать ионизаторы или увлажнители.
Фактически, спрятаться от цветущих растений невозможно, так как пыльца разлетается на сотни километров вокруг и может подниматься на высоту до двух километров. Врач призвал не игнорировать антигистаминные препараты в случае наличия аллергий.
Помимо этого, токсиколог обратил внимание на аллергию на пыльцу березы и её связь с томатами. Врач призвал избегать приема этого овоща в случае наличия аллергию на пыльцу березы, так как они содержат максимально похожий тип аллергена с этим деревом.
Людям с таким типом аллергии можно есть вяленые и томленые в духовке помидоры, так как во время обработки высокими температурами они теряют свои аллергенные свойства.
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Алина Юрчак