Тренер объяснила, как эффективно тренироваться после 30 лет
Мнение о том, что после 30 лет сложнее начать заниматься спортом, осваивать новые упражнения и добиваться заметных изменений в фигуре, является распространённым мифом. Об этом 7 августа заявила специалист сервиса по поиску онлайн-тренера Диана Исламова.
Эксперт подчеркнула, что мозг сохраняет способность к обучению новым двигательным навыкам в любом возрасте, а мышцы могут укрепляться и увеличиваться в объёме как в 30, так и в 50 или 70 лет, пишут «Известия». На результат, по её словам, гораздо сильнее влияют образ жизни и привычки человека.
К факторам, способным препятствовать прогрессу, Исламова отнесла хронический стресс, нехватку сна, отсутствие полноценного восстановления, дефицит времени на тренировки, несбалансированное питание, вредные привычки и проблемы со здоровьем. При этом трудности с освоением упражнений могут возникнуть и у молодых людей, ранее не занимавшихся спортом и ведущих малоподвижный образ жизни, — в таком случае организму приходится заново формировать двигательные навыки, развивать силу и выносливость.
Тренер пояснила, что физические способности во многом зависят от регулярности нагрузок: навыки, которые долго не используются, постепенно ослабевают, человек хуже чувствует своё тело, с трудом включает нужные мышцы и контролирует движения. При недостатке активности связки, сухожилия и фасции теряют эластичность, а подвижность снижается. Регулярное и разнообразное движение помогает сохранять здоровье суставов и развивать координацию.
При этом специалист отметила, что после 30 лет в организме действительно происходят изменения: восстановление после интенсивных тренировок может занимать больше времени, замедляются некоторые процессы, связанные с ростом мышц и регенерацией тканей. В связи с этим необходимо уделять повышенное внимание сну, питанию и отдыху.
Однако, подчеркнула Исламова, эти изменения не мешают достигать спортивных целей. Многие люди приходят к лучшей физической форме именно после 30 лет. Главное — соблюдать базовые условия: регулярные занятия, правильное питание и достаточное восстановление.
Первые положительные изменения, по словам эксперта, обычно становятся заметны уже через несколько недель или месяцев тренировок: улучшается самочувствие, появляется энергия, повышается настроение, постепенно меняется осанка и снижается отёчность. Через несколько месяцев регулярных занятий тело начинает заметно перестраиваться, а при системном подходе за год-полтора можно значительно изменить физическую форму и сформировать устойчивые полезные привычки.
Сроки достижения результатов всегда индивидуальны и зависят от начального уровня подготовки, состояния здоровья и выбранной программы. После 30 лет, резюмировала тренер, важно не только заниматься регулярно, но и внимательнее относиться к технике выполнения упражнений, постепенному увеличению нагрузки и восстановлению.
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