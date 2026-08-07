Тренер объяснила, как эффективно тренироваться после 30 лет

07 августа 2026, 20:16

Тренер Исламова: игнорирование техники упражнений после 30 — ошибка

Фото: istockphoto/nd3000

Мнение о том, что после 30 лет сложнее начать заниматься спортом, осваивать новые упражнения и добиваться заметных изменений в фигуре, является распространённым мифом. Об этом 7 августа заявила специалист сервиса по поиску онлайн-тренера Диана Исламова.