Тренер Волынкина заявила о сложности избавления от «пивного живота»

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Спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина заявила, что от «пивного живота», представляющего собой висцеральный жир, избавиться очень непросто.
Она отметила, что упражнений на пресс в этом деле мало, здесь нужен системный подход.
Ранее фитнес-инструктор Анастасия Андриянова рассказала, как правильно привести тело в порядок без вреда для здоровья. Он отметила, что для того, чтобы привести мышцы к лету в тонус, необходимо начинать тренироваться уже в марте.
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«От висцерального жира избавиться сложно. Сомнительно полагать, что упражнения на пресс уберут пивной живот. Помимо упражнений нужно соблюдать режим питания: увеличить белок и снизить углеводы, и продолжительность сна семь-восемь часов в сутки», — пояснила в беседе с NEWS.ru Волынкина.
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Мелисса Тимофеева