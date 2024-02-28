Врач Устимова заявила об опасности капельниц с железом

Фото: istockphoto.com/kan2d
Ведущий специалист, терапевт, гематолог Вера Устимова заявила, что внутривенные капельницы с железом, которые в последнее время набирают популярность, могут быть опасны из-за риска развития тяжёлых реакций.
«При значительной частоте использования или введении одномоментно больших доз железа может возникать такое последствие, как снижение фосфора, гиперфосфатурическая гипофосфатемия. Она вызывает гиповитаминоз D, гипокальциемию и вторичный гиперпаратиреоз, что приводит к тяжелому нарушению минерального обмена, эндокринным нарушениям, хрупкости костей», — отметила в беседе с Газета.ру Устимова.
Также неправильная дозировка может вызвать нарушение обмена глутатиона, что спровоцирует энергетические потери клеток.
Ранее врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов заявил, что злоупотребление энергетическими напитками может привести к инсульту, а также инфаркту.
Читайте также:
Врач Неронов: Энергетические напитки могут грозить инсультом
Сомнолог Царёва: «Каждое пятое ДТП в России связано с сонливостью»
Мифы и правда о родинках: что нужно знать
Мелисса Тимофеева