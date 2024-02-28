В Лондоне ребёнка 14 месяцев убивал проглоченный кукольный глаз

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen
Двухлетний житель Лондона по имени Казари Дваа-Лайдер проглотил часть игрушки – пластиковый кукольный глаз. Родители мальчика отвезли его на обследование, но рентген ничего не показал, поскольку пластик очень сложно выявить без контрастного вещества, пишет издание Mirror.
На протяжении 14 месяцев малыш ощущал беспокойство, но всякий раз заключение врачей было убедительным: инородного тела нет.
За 14 месяцев Казари скончался от кровотечения в пищеводе. Проглоченный пластиковый глаз в конце концов проделал в его нижнем отделе дыру, а заодно и в аорте. Началось сильное внутреннее кровотечение. Мальчик умер от геморрагического шока. Инородный предмет, словно бомба замедленного действия, каждый день приближал маленького пациента к трагическому финалу на протяжении 14 месяцев.
Полиция будет выяснять степень вины медицинских работников, к которым неоднократно обращалась семья Казари.
Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ хирурги 20 часов уговаривали родителей ребёнка дать согласие на операцию. У пациента было подозрение на аппендицит. Разрешение удалось получить только с помощью суда.
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За 14 месяцев Казари скончался от кровотечения в пищеводе. Проглоченный пластиковый глаз в конце концов проделал в его нижнем отделе дыру, а заодно и в аорте. Началось сильное внутреннее кровотечение. Мальчик умер от геморрагического шока. Инородный предмет, словно бомба замедленного действия, каждый день приближал маленького пациента к трагическому финалу на протяжении 14 месяцев.
Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ хирурги 20 часов уговаривали родителей ребёнка дать согласие на операцию. У пациента было подозрение на аппендицит. Разрешение удалось получить только с помощью суда.
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Сергей Калугин