«Циркадные ритмы»: Россиянам объяснили, чем опасен поздний ужин
Эндокринолог Большакова: поздний ужин провоцирует скачок сахара в крови
Врач-эндокринолог Татьяна Большакова из Амбулаторно-поликлинического центра КДЦ РУДН объяснила суть хронопитания и его влияние на уровень сахара в крови.
В беседе с RT специалист отметила, что хронопитание синхронизирует приёмы пищи с циркадными ритмами.
«Циркадные ритмы регулируют сон, бодрствование, выработку гормонов, активность ферментов. Когда питание соответствует этим ритмам, организм эффективнее использует поступающие питательные вещества», — объяснила врач.По словам эксперта, чувствительность тканей к инсулину колеблется в течение дня: вечером на фоне роста мелатонина она падает, поэтому ужин в позднее время способен вызвать резкий скачок глюкозы.
Большакова рекомендовала распределять основную калорийность на завтрак и обед, а вечерний приём пищи делать максимально лёгким. Для стабильного сахара, добавила она, стоит питаться регулярно, стараясь соблюдать одинаковые временные интервалы.