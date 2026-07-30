«Циркадные ритмы»: Россиянам объяснили, чем опасен поздний ужин

30 июля 2026, 16:15

Эндокринолог Большакова: поздний ужин провоцирует скачок сахара в крови

Фото: Istock/bhofack2

Врач-эндокринолог Татьяна Большакова из Амбулаторно-поликлинического центра КДЦ РУДН объяснила суть хронопитания и его влияние на уровень сахара в крови.





В беседе с RT специалист отметила, что хронопитание синхронизирует приёмы пищи с циркадными ритмами.

«Циркадные ритмы регулируют сон, бодрствование, выработку гормонов, активность ферментов. Когда питание соответствует этим ритмам, организм эффективнее использует поступающие питательные вещества», — объяснила врач.