У 17-летней жительницы Подмосковья удалили кисту с волосами, костями и хрящами

Фото: iStock/Georgiy Datsenko
Кисту яичника, содержащую волосы, костную, хрящевую и жировую ткань, удалили у 17-летней пациентки врачи гинекологического отделения Подольского родильного дома, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Пациентка поступила на плановую операцию по удалению дермоидной кисты яичника, которая была обнаружена ранее в ходе обследования. Дермоидная киста формируется из эмбриональной ткани и может включать в себя ногти, волосы, жир и даже зубы, так как эмбриональные клетки способны трансформироваться в любой тип ткани», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Акушер-гинеколог Лариса Царенко рассказала, что операция прошла успешно. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, её уже выписали домой.
Читайте также:
«Расслабит кишечник»: Диетолог раскрыла, кому нельзя есть свеклу
Врач Поздняков рассказал, как отличить грипп от ОРВИ
Гигиенист рассказала, как правильно ухаживать за зубной щеткой
Лев Каштанов