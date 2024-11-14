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Высокотехнологичную медпомощь с начала года получили 53 тыс. жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Количество высокотехнологичных операций, выполненных в больницах Московской области, увеличилось за год на 7%. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Максим Забелин.
Высокотехнологичные операции – медицинская помощь с применением высоких технологий для лечения сложных заболеваний. Сегодня такие вмешательства выполняют в 38 медицинских организациях Подмосковья.
«Бесплатную высокотехнологичную медпомощь в больницах региона оказывают по 14 профилям - онкологии, урологии, сердечно-сосудистой хирургии и другим. Пациенты, в том числе дети, получают оперативное лечение и консервативную терапию. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких вмешательств выросло на 7%. А всего в этом году высокотехнологичную медицинскую помощь получили более 53 тыс. пациентов», – отметил Забелин.


По данным подмосковного Минздрава, чаще всего в регионе проводят такие высокотехнологичные операции, как эндопротезирование, стентирование сосудов, имплантация кардиостимуяторов, удаление опухолей и так далее.

Высокотехнологичная медицинская помощь в подмосковных больницах оказывается бесплатно. Её назначает лечащий врач.

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#здравоохранение
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#больницы
#врачи
#подмосковье
#московская область
Стоматолог Тышкевич объяснила опасность раскалывающегося зуба
14 ноября 2024, 21:24

Фото: iStock/yourstockbank

Стоматолог Наталья Тышкевич заявила, что раскалывающийся зуб опасен инфекциями и заражениями.
«Одним из самых больших рисков, связанных с трещинами в зубах, является возможность проглатывания осколка во время сна. Такой факт не следует недооценивать, поскольку он может стать причиной серьёзных проблем — от повреждения пищевода до угрожающей жизни ситуации, если фрагмент будет заблокирован в дыхательных путях», — добавила в беседе с NEWS.ru Тышкевич.

Специалист подчеркнула, что в случае откола части зуба или трещины на поверхности эмали надо немедленно обращаться к врачу.

Ранее Наталья Тышкевич говорила, что рак челюсти может грозить работникам горячих цехов.

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#здоровье
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Донорскую кровь сдали более 80 студентов и преподавателей областного медколледжа
14 ноября 2024, 16:18

Фото? пресс-служба Минздрава МО

Выездная донорская акция состоялась в Красногорском и Мытищинском филиалах Московского областного медицинского колледжа, кровь сдали более 80 будущих медиков и их преподавателей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Я всегда стараюсь принимать участие в акциях, связанных с донорством. Донор — это почетно, и многие ребята, с которыми я общаюсь, регулярно сдают кровь», — рассказала студентка третьего курса Ирина.
День донора в филиалах медколледжа провели специалисты выездной бригады Московского областного центра крови.

В областном Минздраве напомнили, что сдача крови не только помогает спасать чужие жизни, но и укрепляет здоровье самого донора: повышает иммунитет, делает более устойчивым к сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям, а также благотворно влияет на состояние психики.

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#минздрав мо
#медики
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#донорская кровь
#московская область
#подмосковье
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Врачи Детского центра вернули девочке потерянное из-за диабета зрение
14 ноября 2024, 16:13

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Детского клинического центра им. Рошаля восстановили зрение девочке, потерявшей его из-за сахарного диабета. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В клинику в Красногорске поступила 12-летняя девочка с жалобами на снижение зрения. Диагностика выявила у нее набухающую катаракту. Хрусталики глаз ребёнка стали мутным и увеличились. Был риск их разрыва и полной потери зрения. Заболевание началось из-за осложнений сахарного диабета первого типа.

Врачи удалили поврежденный хрусталик в одном глазу с применением высокотехнологичного микрохирургического оборудования и заменили его искусственным.
«Это первая микрохирургическая операция в центре, выполненная по современной методике с использованием стереомикроскопа и хирургического комбайна. Новый хрусталик помещается в глаз в сложенном виде, а затем раскрывается сам, как бутон. Сразу после операции зрение ребенка восстановилось до 70% и ещё улучшится. Второй глаз прооперируем после стабилизации зрения в первом», – рассказал заведующий отделением микрохирургии глаза Леонид Кононов.
Как отметили специалисты, операция решила проблему ребёнка со зрением, и повторного хирургического вмешательств по мере взросления не понадобится.

Сейчас школьница чувствует себя хорошо и готовится к выписке. После возвращения домой она сможет вернуться к обычной жизни.

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#минздрав мо
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#операции
#хирург
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#пациент
#подмосковье
#московская область
#красногорск
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Диетолог Дианова объяснила пользу повышения налога на сладкую газировку
14 ноября 2024, 16:03

Фото: iStock/champpixs

Диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова поддержала повышение налога на сахаросодержащие газированные напитки, поскольку такая мера может спасти население от сахарного диабета и ожирения.
«Я за то, чтобы налог повышали, и чтобы это было одним из инструментов работы по снижению сахарного диабета и ожирения в России. Один из самых простых инструментов – сказать людям не пить эти напитки. Но они все равно будут их пить. Другой инструмент – повысить их стоимость. Часть людей начнёт экономить, подростки начнут думать «не могу купить, не буду». Это имеет колоссальное значение», – пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дианова.

А эндокринолог Ольга Махрова развеяла миф, согласно которому сахарный диабет грозит лишь людям с лишним весом, поэтому худым можно не беспокоиться за своё здоровье в этом плане. Специалист отметила, что это далеко не так.

«Этот миф возник не на пустом месте, но действительности не соответствует. Сахарный диабет бывает двух типов. Аутоиммунное заболевание, при котором в организме не вырабатывается инсулин, называется диабетом 1-го типа. Его часто диагностируют у детей и подростков, с лишним весом он не связан. Другая форма диабета — диабет 2-го типа, и вот он как раз нередко возникает у людей с избыточной массой тела», — пояснила в беседе с RT специалист.

Ранее эндокринолог Ольга Юрова заявила, что в некоторых случаях нейролептики и антидепрессанты могут спровоцировать диабет.

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Подмосковные врачи спасли ногу дачника, намотанную на мотокультиватор
14 ноября 2024, 15:26

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Сергиево-Посадской больницы прооперировали мужчину, ногу которого намотало на мотокультиватор. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 74-летний пациент в тяжёлом состоянии с ногой, буквально намотанной на плуг мотокультиватора. Он получил травму, занимаясь вспашкой земли на дачном участке. Нога попала во вращающийся механизм.

Диагностика установила открытый оскольчатый перелом костей правой голени со смещением отломков, рваную рану бедра и обширную лоскутную рану левой голени. В больницу дачника доставили вместе с плугом культиватора. При этом нога была холодной и посиневшей, так как кровь в неё не поступала. Было решено проводить срочную операцию.
«Мы промыли раны и закрепили отломки костей правой голени в анатомически правильном положении аппаратом внешней фиксации. Восстановили кровоток. После хирургического вмешательства провели противовоспалительную терапию, чтобы началось заживления ран. Затем выполнили второй этап оперативного лечения – остеосинтез. Закрепили кости правой голени титановой пластиной, установив её через маленький разрез. В результате смогли сохранить двигательную функцию ноги», – рассказал врач-травматолог-ортопед Игорь Кучерявый.
Сейчас мужчина выписан на амбулаторное лечение. Реабилитацию он будет проходить в поликлинике.

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#минздрав мо
#хирург
#врач
#пациент
#операция
#сергиев посад
#подмосковье
#московская область
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Раскрыты неожиданные причины диабета
Врач Юрова предупредила о способности антидепрессантов вызвать диабет
14 ноября 2024, 13:58

Фото: iStock/outline205

Эндокринолог Ольга Юрова заявила, что в некоторых случаях нейролептики и антидепрессанты могут спровоцировать диабет.
«Бесконтрольный прием нейролептиков отрицательно влияет на углеводный обмен и может приводить к набору веса и развитию диабета. Кроме того, иногда на прием приходят люди с проблемой лишнего веса, а потом выясняется, что они уже долгое время пьют антидепрессанты старого поколения», — пояснила в беседе с NEWS.ru Юрова.

В этой связи она рекомендовала людям, принимающим подобные препараты, наблюдаться у специалистов и консультироваться с ними.

Ранее старший преподаватель медфака Государственного университета просвещения патофизиолог Сергей Степанов заявил, что сон с открытым окном может грозить невралгией и миозитом.

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#здоровье
#заболевания
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Глава Дубны Тихомиров осмотрел новое оборудование местной больницы
13 ноября 2024, 15:43

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Глава Дубны Максим Тихомиров осмотрел новое медицинское оборудование, поступившее в Дубненскую больницу по нацпроекту «Здравоохранение». Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Эндоскопическое отделение больницы оснастили оборудованием, сменившим старое, которому уже более 20 лет. Это стойка с двумя видеоколоноскопами и гастроскопом. Медтехнику стоимостью свыше 13 млн рублей закупили благодаря программе «Модернизация первичного звена» и нацпроекту «Здравоохранение».

Гастроскопия и колоноскопия – исследования, которые входят в число самых востребованных. За этот год в Дубненской больнице уже проведено более 3 тыс. таких обследований.
«Записаться на исследование теперь будет проще, а его качество улучшится. И в целом выявляемость заболеваний будет более высокого уровня», – пояснила врач-эндоскопист Дубненской больницы Екатерина Дегтярёва.
Тихомиров и депутат Мособлдумы Александр Орлов регулярно встречаются с медперсоналом больницы. В этот раз поговорили с сотрудниками, которые только что переехали в наукоград.
«Медики отметили, что, для эффективной работы не хватает дуоденоскопа – аппарата для визуальной диагностики патологии двенадцатиперстной кишки. Пока дубненцы для проведения ряда операций вынуждены ездить в Дмитров и Долгопрудный. Решили с Александром Орловым выделить средства из депутатского фонда на новое оборудование», – рассказал Тихомиров.
Новое оборудование позволяет врачам проводить диагностику с минимальным дискомфортом для пациентов и точно выявлять различные патологии, даже на ранних стадиях.

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#здравоохранение
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#медицинское оборудование
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#больница
#подмосковье
#московская область
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В Московской области до конца года рассчитывают открыть ещё два стационара
13 ноября 2024, 13:44

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Комитет Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению провёл выездное заседание, в ходе которого депутаты посетили Ногинскую больницу. Там сейчас проводится модернизация приёмно-диагностического отделения, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Как рассказал главврач больницы Сергей Лившиц, отделение находилось в старом здании и не соответствовало современным требованиям.
«После модернизации в медучреждении будут диагностическая и противошоковая палата, кабинеты врачей. Рядом будут находиться кабинеты рентген, компьютерной томографии, зал реанимации для экстренных больных. Будут и две экстренные операционные – травматологическая и нейрохирургическая. Ногинская больница – травмоцентр самого высокого уровня. Сюда доставляют тяжёлых пациентов, пострадавших в ДТП», – рассказал Лившиц.
По словам главврача, строительную часть работ планируют завершить до конца года. Некоторое время уйдёт на комплектацию стационара и его ввод в эксплуатацию.

Председатель комитета Андрей Голубев подчеркнул, что сегодня в Московской области работают 49 многопрофильных стационаров, 26 роддомов и шесть перинатальных центров.

До конца года планировали открыть три новых стационара. Один начал принимать пациентов с опережением сроков – это детская больница в Красногорске. Также вводятся реанимационное отделение и актовый зал в хирургическом корпусе №2 Подольской областной клинической больницы и больничный комплекс с поликлиникой на 450 посещений в смену, а также стационаром на 60 коек в микрорайоне Хотьково Сергиево-Посадского городского округа.

Как подчеркнул Голубев, кроме строительства новых объектов, в Подмосковье капитально ремонтируют имеющиеся. 13 должны сдать до конца года.

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#мособлдума
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#стационар
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#подмосковье
#московская область
#здравоохранение
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На лекарства подмосковным льготникам в 2025 году пойдёт 30 млрд. рублей
13 ноября 2024, 13:23

Фото: пресс-служба Мособлдумы

На обеспечение жителей Московской области льготными лекарствами в 2025 году направят порядка 30 млрд. рублей. Об этом стало известно на выездном заседании комитет Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«К нам в Подмосковье приезжают жители других регионов, которые хотят получать дорогостоящие редкие лекарства. Московская область с этим справляется. Кроме того, мы обеспечиваем свыше 700 тыс. федеральных и региональных льготников», – рассказал председатель комитета Андрей Голубев.
Он добавил, что проблемой пока является снабжение лекарствами сельских жителей. Чтобы решить вопрос, недавно Мособлдума приняла закон, упрощающий получение лицензии на розничную продажу лекарств медицинским организациям в сёлах, где нет аптек.

Голубев также выделил проблемный вопрос о снабжении лекарствами на фоне санкций со стороны недружественных государств.
«Есть ряд лекарственных препаратов, поставки которых из-за рубежа прекращены. Однако сейчас идёт активная замена на отечественные равнозначные аналоги», – отметил депутат.
На закупку лекарственных препаратов для обеспечения отдельных категорий граждан планируется увеличение бюджета в 2025 году.
«На это будет выделено порядка 30 млрд. рублей. При этом основная часть – более 27 млрд. – предусмотрена из регионального бюджета», – заявила заведующий организационно-методическим отделом Управления организации лекарственной помощи Минздрава Московской области Наталья Кирьянова.
Она также привела данные, согласно которым в регионе всего насчитывается 704 тыс. льготников: 267 – федеральных и 437 – региональных. Постоянно получают лекарства 489 тыс. человек.

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#мособлдума
#лекарства
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#андрей голубев
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