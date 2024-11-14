Высокотехнологичную медпомощь с начала года получили 53 тыс. жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Количество высокотехнологичных операций, выполненных в больницах Московской области, увеличилось за год на 7%. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Максим Забелин.
Высокотехнологичные операции – медицинская помощь с применением высоких технологий для лечения сложных заболеваний. Сегодня такие вмешательства выполняют в 38 медицинских организациях Подмосковья.
По данным подмосковного Минздрава, чаще всего в регионе проводят такие высокотехнологичные операции, как эндопротезирование, стентирование сосудов, имплантация кардиостимуяторов, удаление опухолей и так далее.
Высокотехнологичная медицинская помощь в подмосковных больницах оказывается бесплатно. Её назначает лечащий врач.
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«Бесплатную высокотехнологичную медпомощь в больницах региона оказывают по 14 профилям - онкологии, урологии, сердечно-сосудистой хирургии и другим. Пациенты, в том числе дети, получают оперативное лечение и консервативную терапию. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких вмешательств выросло на 7%. А всего в этом году высокотехнологичную медицинскую помощь получили более 53 тыс. пациентов», – отметил Забелин.
По данным подмосковного Минздрава, чаще всего в регионе проводят такие высокотехнологичные операции, как эндопротезирование, стентирование сосудов, имплантация кардиостимуяторов, удаление опухолей и так далее.
Высокотехнологичная медицинская помощь в подмосковных больницах оказывается бесплатно. Её назначает лечащий врач.
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Лора Луганская