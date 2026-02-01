У россиян набирает популярность процедура омоложения пениса

01 февраля 2026, 15:17

Фото: Istock/nunawwoofy

В России растёт спрос на процедуры эстетической коррекции мужских половых органов. Клиники отмечают увеличение числа запросов от мужчин старше 30 лет. Как сообщает Telegram-канал SHOT, расписание некоторых врачей заполнено на несколько недель вперёд.