У россиян набирает популярность процедура омоложения пениса
В России растёт спрос на процедуры эстетической коррекции мужских половых органов. Клиники отмечают увеличение числа запросов от мужчин старше 30 лет. Как сообщает Telegram-канал SHOT, расписание некоторых врачей заполнено на несколько недель вперёд.
Специалисты предлагают инъекционные методики с применением препаратов на основе гиалуроновой кислоты. По их оценкам, процедура проходит быстро и дискомфорт минимален. Стоимость услуги в разных клиниках составляет от 24 до 50 тысяч рублей. Результат, как заявляют мастера, может сохраняться до полутора лет.
Косметологи объясняют такой спрос возрастными изменениями кожи, которые могут влиять на субъективные ощущения. Они утверждают, что методика позволяет улучшить внешний вид органа и незначительно скорректировать объём.
При этом специалисты предупреждают о необходимости реабилитационного периода около двух недель и возможных рисках. К ним относят временные отёки, образование уплотнений в зоне инъекций или изменение чувствительности.
