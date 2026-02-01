В России предложили ввести «отцовский капитал» для многодетных семей
Член Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко предложил ввести в России «отцовский капитал» для многодетных семей. Его слова приводит ТАСС.
Инициатива, по мнению Рыбальченко, должна стимулировать рождаемость. Он отметил, что в многодетных семьях мужчины часто несут основную финансовую нагрузку. При этом, как показывают опросы, мужчины в среднем хотят иметь больше детей, чем женщины.
«На мой взгляд, вот такой [отцовский] капитал в размере 2 млн рублей мог бы, с одной стороны, стимулировать отцов реализовать свои репродуктивные планы. Во-вторых, это повысит роль отца в семье», — сказал глава комиссии.Ранее стал известен размер маткапитала в России на первого ребёнка после индексации.