У женщины нашли запущенный рак яичников через несколько лет после их удаления
Жительница Великобритании Эйми Найт решилась на операцию по удалению груди и яичников, чтобы не заболеть раком, но через несколько лет узнала о диагнозе. Об этом пишет издание Daily Mirror.
Найт приняла решение о радикальной операции из-за генетической предрасположенности. Последующее обследование показало наличие мутации гена BRCA1, значительно увеличивающей риск рака груди и яичников.
Британка была убеждена, что не столкнется с болезнью, но спустя годы у нее диагностировали третью стадию рака яичников с метастазами в лимфоузлы. Она отметила, что до этого замечала изменения в мочеиспускании, но списывала их на проблемы с мочевым пузырем. Постепенно живот женщины начал увеличиваться, однако Эйми все еще не ожидала такого диагноза.
По словам Найт, медики предположили, что после операции могли остаться злокачественные клетки или фрагменты тканей. Кроме того, профилактические операции могли замаскировать ранние симптомы заболевания. Сейчас она проходит курс химиотерапии и принимает лекарства.
