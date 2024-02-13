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У жителя Подмосковья началась амнезия из-за падения на улице

13 февраля 2024, 15:12
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

59-летнего мужчину с серьёзной травмой головного мозга спасали врачи в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина поступил в травмпункт с жалобами на краткосрочную потерю памяти и боли в затылке и лопатках. Обследование показало отсутствие переломов, однако спутанное сознание указывало на наличие опасных нарушений.

«Пациента перевели в неврологическое отделение, сделали компьютерную томографию и установили, что у него отёк головного мозга – состояние, грозящее летальным исходом. Ситуация осложнилась тем, что из-за падения и отёка у пациента произошёл инсульт: закупорилась артерия, которая питает большую часть мозга», — говорится в сообщении.

Врачи сумели медикаментозно купировать отёк и наладить внутричерепное давление, а закупорку артерии устранили при помощи тромболиза: процедуры, при которой пациент внутривенно получает препарат, растворяющий тромб.

Лечение вернуло пациенту здоровье и память. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.

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#орехово-зуево
#медицина
#здравоохранение
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Балашихинские онкохирурги удалили пациентке 30-сантиметровую опухоль яичника
13 февраля 2024, 12:39

Фото: iStock/Motortion

30-сантиметровую раковую опухоль яичника удалили 74-летней женщине в Московском областном онкодиспансере в Балашихе, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Женщина поступила с жалобами на резкое похудение, увеличение живота и запоры. По итогам исследования врачи диагностировали у пациентки рак прямой кишки и метастатическую опухоль правого яичника.

«Мы удалили огромную опухоль и выполнили резекцию ободочной кишки», — пояснил завотделением абдоминальной онкологии №2 Вартан Егиазарян.
После операции состояние женщины стабилизировалось, её выписали домой, теперь она будет наблюдаться у онколога по месту жительства.

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#балашиха
#хирург
#рак
#онкология
#медицина
#здравоохранение
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Каширская больница приняла участие в ярмарке вакансий в медуниверситете Петербурга
13 февраля 2024, 11:51

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Заведующий хирургическим корпусом Каширской больницы Михаил Сизов вошёл в состав делегации от Московской области, принявшей участие в ярмарке вакансий для студентов и ординаторов Первого Санкт-Петербургского университета, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Сизов рассказал будущим врачам об условиях работы в Каширской больнице и сообщил о различных льготах и компенсациях, положенных подмосковным и, в частности, каширским медикам. Кроме того, для некоторых будущих выпускников Сизов разработал план дальнейшей работы до конца обучения.

«Это позволит нам более тесно взаимодействовать с молодыми специалистами, заинтересованными в работе в нашем учреждении», — пояснил специалист.
Он подчеркнул, что эта ярмарка поможет привлечь на работу в Каширскую больницу молодых специалистов.

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#кашира
#врачи
#медицина
#здравоохранение
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В Каширской больнице за год провели более 150 операций с проводниковой анестезией
13 февраля 2024, 09:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Более 150 операций с применением проводниковой анестезии провели врачи Каширской больницы в 2023 году, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Суть метода состоит в том, что врач при помощи аппарата УЗИ получает возможность воздействовать точно на нерв. Как пояснил заведующий хирургическим корпусом Михаил Сизов, этот метод анестезии имеет ряд важных преимуществ.

«Во-первых, проводниковая анестезия действует непосредственно на зону нерва, а не на место введения препарата. Во-вторых, значительно снижается риск побочных эффектов и осложнений, так как врач контролирует область воздействия медикамента. В-третьих, дольше сохраняется эффект обезболивания, что особенно важно в ситуации продолжительного вмешательства», — сказал Сизов.
Он также добавил, что этот метод обезболивания снижает общую нагрузку на организм пациента.

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#кашира
#медицина
#здравоохранение
#больница
#операции
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Вирусолог Альтштейн: Alaskapox вряд ли угрожает эпидемией
12 февраля 2024, 20:05

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Анатолий Альтштейн заявил, что вирус Alaskapox, первый случай смерти от которого зарегистрировали в США, не грозит человечеству эпидемией.
Он отметил, что такие вирусы могут передаваться от животных к человеку. К ним он отнёс клещевой энцефалит, вирусные лихорадки, бешенство. Причём заболевания могут передастся и от домашних питомцев, подчеркнул специалист.

«Можно вспомнить и коронавирус, «родоначальником» которого являются летучие мыши. Что же касается Alaskapox, то это тоже вирус не человеческий, а «животного происхождения». Но, судя по всему, это не тяжелая инфекция, и она вряд ли угрожает нам эпидемией», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Альтштейн.

Ранее Анатолий Альтштейн разъяснил, что Alaskapox не представляет опасности для россиян.

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#вирус
#инфекция
#врач
#заболевания
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Общественник Саверский заявил о возможной связи вакцины от кариеса с онкологией
12 февраля 2024, 19:54

Фото: istockphoto.com/amixstudio

Президент лиги защитников пациентов Александр Саверский заявил, что вакцина от кариеса может быть опасна поскольку может вызвать другие заболевания, например, онкологию.
«Есть взаимосвязь в том, чем больше человечество вакцинируется, тем больше болеет онкологией. Дело не лишь в том, что мы стали дольше жить и доживать до рака, но и в том, что вакцина не так воздействует на иммунную систему, открывая возможности для онкологии. В случае с кариесом, возможно, подавив бактерию, которая отвечает за его распространение, мы нарушим баланс и появится другая болезнь. Нужны серьёзные клинические исследования», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Саверский.

Ранее хирург-стоматолог-имплантолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова выразила сомнения в том, что такие вакцины от кариеса обладают эффективностью.

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#вакцины
#болезнь
#стоматолог
#онкология
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Стоматолог Мелехова заявила о неэффективности вакцины от кариеса
12 февраля 2024, 19:42

Фото: istockphoto.com/Panlrob Samsuwan

Хирург-стоматолог-имплантолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова выразила сомнения в эффективности вакцины от кариеса.
«В Китае проводились исследования и попытки заблокировать ген, который препятствует прилипанию бактерий – стрептококков, которые формируют бляшку, способствующую развитию кариеса. Никаких экспериментов на людях еще не проводилось, и я не думаю, что в будущем это удастся реализовать. Большой вопрос и в том, как будет реализована вакцина, так как воздействие должно идти не на весь организм, а локально, чтобы заблокировать белок у бактерий», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Мелехова.

Он отметила и такую негативную сторону такой вакцины, как тот факт, что пациенты могут решить, что после прививки можно не ухаживать должным образом за зубами и не посещать стоматолога.

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#вакцины
#стоматолог
#пациенты
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В Подмосковье запускают новую меру поддержки медиков
12 февраля 2024, 18:58

Фото: пресс-служба правительства МО

Новую меру поддержки медицинских работников вводят в Московской области: это бюджетная ипотека. Важность различных программ поддержки для полноценного кадрового обеспечения медицинских учреждений Подмосковья отметил в ходе видеоконференции с региональным правительством и руководителям округов губернатор области Андрей Воробьёв.
«Важно уделять внимание привлечению врачей. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — сказал Воробьёв.
Программа «Бюджетная ипотека» для медиков предусматривает предоставление выплаты на первоначальный взнос в размере 15% от стоимости жилья, а также предоставление льготной ипотечной ставки на два процента ниже действующей ставки Центробанка. В текущем году медикам в Московской области будет предоставлено 20 сертификатов на бюджетную ипотеку, заявки на участие в этой программе уже приняты.

В регионе действует и ряд других программ поддержки, среди них выдача земельных участков для строительства домов, единовременные выплаты при устройстве на работу в отдалённых населённых пунктах, премии за привлечение на работу коллег из медучреждений других регионов, компенсация аренды жилья, социальная ипотека, выплаты молодым специалистам и различные льготы, которые вводят на муниципальном уровне, включая бесплатное посещение бассейна и помощь в трудоустройстве супруга или супруги.

Ранее сообщалось, что за минувший год в медицинские учреждения Московской области пришли работать более 5,5 тыс. врачей. В целом количество работающих в регионе врачей, учитывая устройства на работу и увольнения, за год выросло на 218.

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#медицина
#здравоохранение
#поддержка
#подмосковье
#андрей воробьёв
#московская область
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Назван опасный симптом гаджетомании
Психолог Абравитова: Самый опасный симптом – тревожность
12 февраля 2024, 18:52

Фото: istockphoto.com/Kwanchanok Taen-on

Клинический психолог Марианна Абравитова заявила, что одним из самых опасных симптомов гаджетомании является тревожность.
Кроме того, она сравнила гаджетоманию с наркоманией и алкоголизмом.

«Это и есть самая настоящая болезнь, как наркомания, курение, алкоголизм. Здесь практически те же самые симптомы, самый основной из них — это тревожность. Человек сразу впадает в тревожное состояние, так как он лишился практически части тела. Смартфон — это продолжение нас, то есть мы раздвинули границы наших возможностей с помощью смартфонов, потому что они закрывают очень много потребностей», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Абравитова.

Другими симптомами являются сердцебиение, потливость, немеют ноги, иногда у человека может проявляться дезориентация в пространстве при запущенной форме зависимости.

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#болезнь
#человек
#смартфон
#симптомы
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Подмосковный невролог Шведова рассказала, что вызывает приступы эпилепсии у ребёнка
12 февраля 2024, 18:38

Фото: Istockphoto / Thitima Uthaiburom

Длительный просмотр телевизора, компьютерные игры, ранние пробуждения, а также физические и психологические нагрузки могут вызвать приступ у детей с эпилепсией. Об этом сообщила заведующая отделением медицинской реабилитации НИКИ детства, врач-невролог Марина Шведова.
«Смотреть телевизор следует не более часа - полутора, а расстояние до него должно составлять не менее 2 м. Продолжительность игры на компьютере должна быть такой же с перерывом каждые полчаса на 10-15 минут. Расстояние до монитора во время игры на компьютере должно быть не менее 70 см. Также пациентам с эпилепсией следует избегать нарушений сна, ранних или внезапных пробуждений, физических и психических перегрузок», – перечислила Шведова, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Врач также дала советы тем, кто впервые столкнулись с эпилептическим приступом у ребёнка.
«Засеките время начала приступа, уберите стоящие рядом предметы, уложите ребёнка на спину, подложив под голову что-то мягкое. Освободите его от тесной одежды и обеспечьте доступ свежего воздуха. Поверните голову набок, чтобы язык, слюна или рвотные массы не попали в дыхательные пути. Вызовите скорую помощь. При этом нельзя пытаться разжать зубы или вставить в рот больного какие-либо предметы, пытаться сдержать его движения», – добавила врач.
Если ребёнок с эпилепсией посещает детсад, школу или секцию, нужно проинформировать педагогов о его заболевании. Они должны уметь оказывать первую помощь при приступах, иметь контакты родителей для оперативной связи.

Как отметила Шведова, своевременное лечение эпилепсии в детстве у 75% пациентов обеспечивает стойкую ремиссию, позволяет отказаться от приёма лекарств через 5-7 лет после начала терапии.

Как напомнили в министерстве, во второй понедельник февраля ежегодно отмечается Международный день борьбы с эпилепсией.

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#подмосковье
#московская область
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#невролог
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