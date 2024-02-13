У жителя Подмосковья началась амнезия из-за падения на улице

Фото: пресс-служба Минздрава МО
59-летнего мужчину с серьёзной травмой головного мозга спасали врачи в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина поступил в травмпункт с жалобами на краткосрочную потерю памяти и боли в затылке и лопатках. Обследование показало отсутствие переломов, однако спутанное сознание указывало на наличие опасных нарушений.
Врачи сумели медикаментозно купировать отёк и наладить внутричерепное давление, а закупорку артерии устранили при помощи тромболиза: процедуры, при которой пациент внутривенно получает препарат, растворяющий тромб.
Лечение вернуло пациенту здоровье и память. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.
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«Пациента перевели в неврологическое отделение, сделали компьютерную томографию и установили, что у него отёк головного мозга – состояние, грозящее летальным исходом. Ситуация осложнилась тем, что из-за падения и отёка у пациента произошёл инсульт: закупорилась артерия, которая питает большую часть мозга», — говорится в сообщении.
Лечение вернуло пациенту здоровье и память. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.
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Лев Каштанов