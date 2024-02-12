Вирусолог Альтштейн: Alaskapox вряд ли угрожает эпидемией

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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Анатолий Альтштейн заявил, что вирус Alaskapox, первый случай смерти от которого зарегистрировали в США, не грозит человечеству эпидемией.
Он отметил, что такие вирусы могут передаваться от животных к человеку. К ним он отнёс клещевой энцефалит, вирусные лихорадки, бешенство. Причём заболевания могут передастся и от домашних питомцев, подчеркнул специалист.
Ранее Анатолий Альтштейн разъяснил, что Alaskapox не представляет опасности для россиян.
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«Можно вспомнить и коронавирус, «родоначальником» которого являются летучие мыши. Что же касается Alaskapox, то это тоже вирус не человеческий, а «животного происхождения». Но, судя по всему, это не тяжелая инфекция, и она вряд ли угрожает нам эпидемией», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Альтштейн.
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Мелисса Тимофеева