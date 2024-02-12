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Вирусолог Альтштейн: Alaskapox вряд ли угрожает эпидемией

12 февраля 2024, 20:05
Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Анатолий Альтштейн заявил, что вирус Alaskapox, первый случай смерти от которого зарегистрировали в США, не грозит человечеству эпидемией.
Он отметил, что такие вирусы могут передаваться от животных к человеку. К ним он отнёс клещевой энцефалит, вирусные лихорадки, бешенство. Причём заболевания могут передастся и от домашних питомцев, подчеркнул специалист.

«Можно вспомнить и коронавирус, «родоначальником» которого являются летучие мыши. Что же касается Alaskapox, то это тоже вирус не человеческий, а «животного происхождения». Но, судя по всему, это не тяжелая инфекция, и она вряд ли угрожает нам эпидемией», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Альтштейн.


Ранее Анатолий Альтштейн разъяснил, что Alaskapox не представляет опасности для россиян.

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#вирус
#инфекция
#врач
#заболевания
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Общественник Саверский заявил о возможной связи вакцины от кариеса с онкологией
12 февраля 2024, 19:54

Фото: istockphoto.com/amixstudio

Президент лиги защитников пациентов Александр Саверский заявил, что вакцина от кариеса может быть опасна поскольку может вызвать другие заболевания, например, онкологию.
«Есть некоторая взаимосвязь в том, чем больше человечество вакцинируется, тем больше болеет онкологией. Дело не только в том, что мы стали дольше жить и доживать до рака, но и в том, что вакцина не так воздействует на иммунную систему, открывая возможности для развития онкологии. В случае с кариесом, возможно, подавив бактерию, которая отвечает за его распространение, мы нарушим баланс и появится другая болезнь. Поэтому необходимы серьезные клинические исследования», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Саверский.

Ранее хирург-стоматолог-имплантолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова выразила сомнения в эффективности вакцины от кариеса.

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#вакцины
#болезнь
#стоматолог
#онкология
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Стоматолог Мелехова заявила о неэффективности вакцины от кариеса
12 февраля 2024, 19:42

Фото: istockphoto.com/Panlrob Samsuwan

Хирург-стоматолог-имплантолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова выразила сомнения в эффективности вакцины от кариеса.
«В Китае проводились исследования и попытки заблокировать ген, который препятствует прилипанию бактерий – стрептококков, которые формируют бляшку, способствующую развитию кариеса. Никаких экспериментов на людях еще не проводилось, и я не думаю, что в будущем это удастся реализовать. Большой вопрос и в том, как будет реализована вакцина, так как воздействие должно идти не на весь организм, а локально, чтобы заблокировать белок у бактерий», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Мелехова.

Он отметила и такую негативную сторону такой вакцины, как тот факт, что пациенты могут решить, что после прививки можно не ухаживать должным образом за зубами и не посещать стоматолога.

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#вакцины
#стоматолог
#пациенты
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В Подмосковье запускают новую меру поддержки медиков
12 февраля 2024, 18:58

Фото: пресс-служба правительства МО

Новую меру поддержки медицинских работников вводят в Московской области: это бюджетная ипотека. Важность различных программ поддержки для полноценного кадрового обеспечения медицинских учреждений Подмосковья отметил в ходе видеоконференции с региональным правительством и руководителям округов губернатор области Андрей Воробьёв.
«Важно уделять внимание привлечению врачей. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — сказал Воробьёв.
Программа «Бюджетная ипотека» для медиков предусматривает предоставление выплаты на первоначальный взнос в размере 15% от стоимости жилья, а также предоставление льготной ипотечной ставки на два процента ниже действующей ставки Центробанка. В текущем году медикам в Московской области будет предоставлено 20 сертификатов на бюджетную ипотеку, заявки на участие в этой программе уже приняты.

В регионе действует и ряд других программ поддержки, среди них выдача земельных участков для строительства домов, единовременные выплаты при устройстве на работу в отдалённых населённых пунктах, премии за привлечение на работу коллег из медучреждений других регионов, компенсация аренды жилья, социальная ипотека, выплаты молодым специалистам и различные льготы, которые вводят на муниципальном уровне, включая бесплатное посещение бассейна и помощь в трудоустройстве супруга или супруги.

Ранее сообщалось, что за минувший год в медицинские учреждения Московской области пришли работать более 5,5 тыс. врачей. В целом количество работающих в регионе врачей, учитывая устройства на работу и увольнения, за год выросло на 218.

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#медицина
#здравоохранение
#поддержка
#подмосковье
#андрей воробьёв
#московская область
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Назван опасный симптом гаджетомании
Психолог Абравитова: Самый опасный симптом – тревожность
12 февраля 2024, 18:52

Фото: istockphoto.com/Kwanchanok Taen-on

Клинический психолог Марианна Абравитова заявила, что одним из самых опасных симптомов гаджетомании является тревожность.
Кроме того, она сравнила гаджетоманию с наркоманией и алкоголизмом.

«Это и есть самая настоящая болезнь, как наркомания, курение, алкоголизм. Здесь практически те же самые симптомы, самый основной из них — это тревожность. Человек сразу впадает в тревожное состояние, так как он лишился практически части тела. Смартфон — это продолжение нас, то есть мы раздвинули границы наших возможностей с помощью смартфонов, потому что они закрывают очень много потребностей», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Абравитова.

Другими симптомами являются сердцебиение, потливость, немеют ноги, иногда у человека может проявляться дезориентация в пространстве при запущенной форме зависимости.

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#болезнь
#человек
#смартфон
#симптомы
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Подмосковный невролог Шведова рассказала, что вызывает приступы эпилепсии у ребёнка
12 февраля 2024, 18:38

Фото: Istockphoto / Thitima Uthaiburom

Длительный просмотр телевизора, компьютерные игры, ранние пробуждения, а также физические и психологические нагрузки могут вызвать приступ у детей с эпилепсией. Об этом сообщила заведующая отделением медицинской реабилитации НИКИ детства, врач-невролог Марина Шведова.
«Смотреть телевизор следует не более часа - полутора, а расстояние до него должно составлять не менее 2 м. Продолжительность игры на компьютере должна быть такой же с перерывом каждые полчаса на 10-15 минут. Расстояние до монитора во время игры на компьютере должно быть не менее 70 см. Также пациентам с эпилепсией следует избегать нарушений сна, ранних или внезапных пробуждений, физических и психических перегрузок», – перечислила Шведова, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Врач также дала советы тем, кто впервые столкнулись с эпилептическим приступом у ребёнка.
«Засеките время начала приступа, уберите стоящие рядом предметы, уложите ребёнка на спину, подложив под голову что-то мягкое. Освободите его от тесной одежды и обеспечьте доступ свежего воздуха. Поверните голову набок, чтобы язык, слюна или рвотные массы не попали в дыхательные пути. Вызовите скорую помощь. При этом нельзя пытаться разжать зубы или вставить в рот больного какие-либо предметы, пытаться сдержать его движения», – добавила врач.
Если ребёнок с эпилепсией посещает детсад, школу или секцию, нужно проинформировать педагогов о его заболевании. Они должны уметь оказывать первую помощь при приступах, иметь контакты родителей для оперативной связи.

Как отметила Шведова, своевременное лечение эпилепсии в детстве у 75% пациентов обеспечивает стойкую ремиссию, позволяет отказаться от приёма лекарств через 5-7 лет после начала терапии.

Как напомнили в министерстве, во второй понедельник февраля ежегодно отмечается Международный день борьбы с эпилепсией.

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#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
#дети
#невролог
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Врач Воронкова развеяла популярный миф об эпилепсии
Врач Воронкова: приступ невозможно вызвать испугом
12 февраля 2024, 17:25

Фото: istockphoto.com/SewcreamStudio

Профессор, доктор медицинских наук, научный куратор Центра неврологии, эпилептологии и пароксизмальных состояний НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ имени академика Б.В. Петровского, эпилептолог Кира Воронкова объяснила, что приступ эпилепсии у человека нельзя вызвать испугом или чем-либо иным.
Она отметила, что такие приступы, как правило, внезапны.

«Среди людей распространен миф, что вот человек идет, его собачка напугала, и начался приступ. Такого не бывает. Как правило, приступ может начаться внезапно. <…> Внешне это проявляется различными типами приступов в зависимости от того, в какой области мозга нарушена работа клеток. При генерализованных формах эпилепсии мы не говорим о зонах повреждений головного мозга, так как весь мозг участвует в процессе чрезмерного электрического производства», – поделилась в беседе с Газета.ру Воронкова.

Ранее онколог Хамис Магомедова заявлял, что боль не говорит о наличии или присутствии онкологии.

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#человек
#здоровье
#врач
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В Солнечногорске после капремонта открыли обновлённую центральную поликлинику
12 февраля 2024, 17:19

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В солнечногорском микрорайоне Рекинцо завершился капитальный ремонт центральной поликлиники, сообщил в пресс-службе подмосковного Минздрава. Медучреждение обслуживает более 50 тыс. жителей и рассчитана на 1,2 тыс посещений в смену.
«Жители Подмосковья должны получать медицинскую помощь в комфортных условиях, поэтому в регионе реализуется масштабная программа ремонта медицинских организаций. Для удобства пациентов всё тяжёлое медоборудование в поликлинике перевели на первый этаж. Кроме того, в Солнечногорскую поликлинику в этом году планируют приобрести новый МРТ-аппарат взамен действующему», – рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
После ремонта здание полностью обновлено, инфраструктура выполнена по современному региональному стандарту «Наша поликлиника». В помещении появились комфортные зоны ожидания, установлена удобная навигация.

В обновлённом здании принимают терапевты, а также узкопрофильные специалисты – кардиолог, эндокринолог, невролог, гастроэнтеролог, уролог, травматолог, ЛОР, дерматовенерологи и хирурги.

Также в медорганизации работают кабинеты вакцинации и «Справка в один шаг», проводятся профосмотры, функционирует дневной стационар. Помимо того, в поликлинике действует Центр амбулаторной онкологической помощи.

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#светлана стригункова
#минздрав мо
#поликлиника
#ремонт
#капремонт
#солнечногорск
#московская область
#подмосковье
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Онколог развеяла несколько популярных мифов о раке
Врач Магомедова: если у человека нет боли, это не говорит об отсутствии рака
12 февраля 2024, 14:57

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

Онколог Хамис Магомедова заявил, что боль не говорит о наличии или присутствии онкологии. В разговоре с «Лентой.ру» она развеяла некоторые мифы о раке.

Врач пояснила, что злокачественные опухоли не передается от человека к человеку и слухи о его заразность — ложь. Онколог также отметила, что некоторые инфекции могут провоцировать развитие онкологи. К примеру, штаммы вируса папилломы человека могут приводить к развитию рака шейки матки, влагалища, вульвы, анального канала, полового члена, а также глотки и гортани.

Также рак не может передаваться по наследству. Как утверждает Магомедова, на проявление онкологии влияет совокупность факторов, среди которых могут быть вредные привычки, возраст и пол человека.

Онколог подчеркнула, что игнорировать врачей из-за отсутствия боли – крайне опасная ошибка в случае с онкологией. Врач отметила, что рак может развиваться без заметных симптомов, а болевые ощущения появляются, когда рак расширяется и затрагивает нервные окончания.

Медик напомнила, что побороть рак можно за счет ранней диагностики и быстрой терапии. Она призвала регулярно проходить профилактические осмотры и обследования, даже если ничего не беспокоит.

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#возраст
#развитие
#счёт
#рак
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В Подмосковье составили рейтинг округов по укомплектованности врачами
12 февраля 2024, 14:34

Фото: iStock/nortonrsx

Рейтинг округов Московской области по укомплектованности врачами первичного звена представила в ходе видеоконференции с губернатором региона Андреем Воробьёвым первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.
«В целом укомплектованность врачами первичного звена за минувший год у нас подросла на один процент и составила 88%», — отметила Стригункова.
Первое место в рейтинге заняли округа Ступино и Серебряные Пруды, где укомплектованность составила 100%. На втором месте Коломна и Шатура с укомплектованностью 99%, а замыкают топ-3 округа Волоколамский, Жуковский и Ленинский — там укомплектованность поликлиник врачами составила 94%.

Светлана Стригункова также рассказала, что в «красной зоне» по этому показателю остаются по итогам 2023 года шесть округов — на один меньше, чем годом ранее.

«В «красной зоне» осталось шесть округов. «Красной зоной» мы для себя считаем муниципалитеты, где укомплектованность ниже 80%», — пояснила Стригункова.
Самые низкие показатели отмечены в округах Лотошино и Кашира, где в первичном медицинском звене работают 74% врачей от необходимого. Проблемными также являются округа Фрязино (75%), Лыткарино (77%) и Протвино с Краснознаменском — по 78%.

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#медицина
#здравоохранение
#светлана стригункова
#врачи
#московская область
#подмосковье
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