В МОНИКИ им. Владимирского состоялся мастер-класс по офтальмологии «Смотри!»

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В рамках медицинской школы МОНИКИ им. Владимирского прошёл мастер-класс по офтальмологии «Смотри!». Участники попробовали себя в роли окулистов, научились работать со специализированным оборудованием, включая офтальмоскоп и измеритель внутриглазного давления, а также ознакомились с инструментами хирурга-офтальмолога, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
“Человеческий глаз – весьма сложный механизм, позволяющий ощутить всю красоту окружающего мира. Благодаря зрению мы способны различать множество цветов и оттенков, оценить положение предметов в пространстве и самим перемещаться в нём. На мастер-классе мы рассказываем, как устроен глаз и когда срочно требуется помощь специалистов, ученики знакомятся со спецификой работы офтальмолога и могут примерить ее на себя. Это хорошая возможность для тех ребят, кто уже решил выбрать профессию врача, но еще не определился со специальностью”, — рассказал преподаватель Медицинской школы МОНИКИ им. Владимирского, врач-офтальмолог, аспирант кафедры офтальмологии и оптометрии ФУВ МОНИКИ им. Владимирского Сергей Халдеев.
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Дайана Хусинова