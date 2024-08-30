Участники акции «Проверь своё здоровье в парке» теперь могут вакцинироваться от гриппа

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Жители Подмосковья смогут в ближайшие выходные, 31 августа и 1 сентября, проверить здоровье в 30 парках региона. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области, акция пройдёт в 29 городских округах.
«Бригады врачей вновь будут работать в парках региона. Теперь жители смогут не только проверить своё здоровье, но и сделать прививку от гриппа. Не забывайте, что грипп опасен своими осложнениями, а своевременная вакцинация позволяет их избежать», – сказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.В министерстве напомнили, что желающим пройти профилактический осмотр нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС. По результатам диагностики пациента могут направить в поликлинику на углублённое обследование.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Акция «Проверь своё здоровье в парке» стартовала в Подмосковье в первые выходные июня. По данным ведомства, она охватила уже почти 9 тыс. человек.
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