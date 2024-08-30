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Участники акции «Проверь своё здоровье в парке» теперь могут вакцинироваться от гриппа

Участники акции «Проверь своё здоровье в парке» могут вакцинироваться от гриппа
30 августа 2024, 14:21
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Жители Подмосковья смогут в ближайшие выходные, 31 августа и 1 сентября, проверить здоровье в 30 парках региона. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области, акция пройдёт в 29 городских округах.
«Бригады врачей вновь будут работать в парках региона. Теперь жители смогут не только проверить своё здоровье, но и сделать прививку от гриппа. Не забывайте, что грипп опасен своими осложнениями, а своевременная вакцинация позволяет их избежать», – сказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.
В министерстве напомнили, что желающим пройти профилактический осмотр нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС. По результатам диагностики пациента могут направить в поликлинику на углублённое обследование.



Фото: пресс-служба Минздрава МО

Акция «Проверь своё здоровье в парке» стартовала в Подмосковье в первые выходные июня. По данным ведомства, она охватила уже почти 9 тыс. человек.

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#московская область
Врип главы Раменского Малышев проверил работу медучреждений округа
30 августа 2024, 11:45

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Хирургический корпус Раменской больницы, а также Центр материнства и детства города Раменское посетил в рамках программы «Здравчас» временно исполняющий полномочия главы округа Эдуард Малышев, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Эдуард Малышев совместно с главным врачом Раменской больницы с главным врачом Сергеем Маркитаном ознакомился с условиями работы структурных подразделений», — говорится в сообщении.
В Центре материнства и детства Эдуарду Малышеву продемонстрировали, как идёт работа в приёмном покое, родовом и операционном блоках, а также в реанимациях для новорождённых и женщин. Особое внимание было уделено послеродовому отделению и отделению выписки.

В хирургическом корпусе больницы состоялось заседание, на котором руководители подразделений доложили о работе медучреждений.

Эдуард Малышев отметил важность обеспечения населения качественными медицинскими услугами и поблагодарил Сергея Маркитана за большую вовлечённость, благодаря которой создаётся комфортная среда для пациентов и развивается инфраструктура здравоохранения в округе.

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#здравоохранение
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«Как ковид»: Нарколог Холдин предупредил о развитии опасной болезни из-за вейпов
30 августа 2024, 10:48

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Курение вейпов приводит к жировой пневмонии, это происходит из-за накопления в лёгких масляных компонентов электронных сигарет, рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.
«Болезнь вейперов — липоидная (жировая) пневмония. Симптомы у этой болезни, как у ковида: кашель, температура, слабость, одышка и изменения в лёгких. Пациенты с липоидной пневмонией могут попасть в реанимацию, на аппарат ИВЛ, не исключён и летальный исход», — сказал Холдин.
Он добавил, что курение вейпов также может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Холдин подчеркнул, что использование электронных сигарет вместо обычных не помогает бросить курить и ничуть не снижает риск для здоровья.

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#минздрав мо
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Подмосковный эндокринолог Комердус раскрыла методы профилактики диабета
29 августа 2024, 22:59

Фото: iStock / simpson33

Сахарный диабет – хроническое заболевание, которое может развиться у любого. Если диабет 1 типа обычно диагностируют у детей и подростков, то диабет 2 типа чаще можно наблюдать у людей старше 40 лет, сообщила заведующая отделением эндокринологии МОНИКИ им. Владимирского Ирина Комердус.
По её словам, в этом случае инсулин в организме вырабатывается, однако клетки резистентны к нему, поэтому не могут усваивать глюкозу, и она накапливается в крови.
«Факторы, повышающие риск заболеть диабетом 2 типа, – это наследственность, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания поджелудочной железы, повышенный уровень «плохого» холестерина и триглицеридов в крови. Также факторами риска являются ожирение и лишний вес, неправильное питание, дефицит физической активности, стресс и вредные привычки», – перечислила Комердус.
Врач добавила, что мер профилактики сахарного диабета 1 типа сегодня не существует – у большинства пациентов заболевание имеет генетическую основу.
«Для профилактики диабета 2 типа следует вести здоровый образ жизни, поддерживать оптимальный вес тела и физическую активностью, придерживаться принципов здорового питания, отказаться от вредных привычек и избегать стрессов. Помимо этого, необходимо следить за уровнем глюкозы в крови и регулярно сдавать анализы», – посоветовала Ирина Комердус.
Она добавила, что диабет входит в тройку заболеваний, чаще других приводящих к инвалидизации населения.

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Хирург Умнов раскрыл опасность шампиньонов
Хирург Умнов: Шампиньоны могут накапливать загрязнения в почвах
29 августа 2024, 21:56

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что шампиньонами люди травятся крайне редко, однако такой риск есть, в частности, грибы могут накапливать в себе загрязнения почв.
«Шампиньоны из-за загрязнения почвы при их выращивании могут накапливать токсины. Риск отравлений может быть связан с порчей продукта при хранении — грибы чернеют, становятся склизкими, появляется неприятный запах. В целом употребление в пищу сырых шампиньонов не запрещено, но каждый гурман должен понимать, что есть риск отравиться», — отметил в беседе с NEWS.ru Умнов.

Ранее заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов заявлял, что максимально богатыми витаминами грибами считаются белые грибы и вешенки.

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Диетолог Мухина назвала самые опасные для здоровья орехи
Диетолог Мухина не рекомендовала есть жареные орехи
29 августа 2024, 19:20

Фото: iStock/Muralinath

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что употреблять жареные орехи не рекомендуется, поскольку в них содержаться опасные вещества.
«Во время обработки идет пережигание витаминов, масел, и образуются канцерогены», — отметила в беседе с «Москвой 24» Мухина.

При этом она отметила, что при заболеваниях ЖКТ могут помочь ореховые масла.

А главный агроном России Октябрина Ганичкина рассказала, как правильно замораживать на зиму урожай. По её словам, ягоды и фрукты стоит запаковывать в специальные контейнеры или пищевые брикеты.

«Овощи нужно перед заморозкой обязательно очищать. Для этого следует натереть их на крупной терке или нарезать одинаковыми дольками и отправить в пищевой пакет или емкость. Этот рецепт подходит для моркови, кабачков, капусты и ее разновидностей», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Ганичкина.

Ранее диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова заявляла, что кофе может помочь предотвратить ряд опасных хронических болезней, включая болезнь Паркинсона и заболевания печени.

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Дети участников СВО смогут лечиться в подмосковном Детском клиническом центре
29 августа 2024, 15:30

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Дети участников специальной военной операции со всей России смогут получать помощь в новом Детском клинического центра имени Л.М. Рошаля в Красногорске, соответствующее соглашение заключено между медучреждением и фондом «Защитники Отечества». Клинический центр осмотрела замминистра обороны РФ Анна Цивилева совместно с первым зампредом правительства Московской области Людмилой Болатаевой, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.
«Нам очень важно, чтобы дети наших героев имели возможность получать медицинскую помощь в таких центрах. У всех ребят, которые здесь окажутся, будет возможность в дальнейшем жить здоровой, полноценной, активной жизнью, несмотря на те трудности, с которыми они сталкивались», — сказала Анна Цивилёва.
Она также добавила, что военнослужащим необходимо знать, что об их семьях и детях заботятся и в трудную минуту придут на помощь.

В свою очередь, Людмила Болатаева отметила высокий уровень технической оснащённости медицинского центра и профессионализм сотрудников.

«Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля — это крупнейший многофункциональный медицинский флагман, оказывающий помощь маленьким пациентам. Мы оснастили его по последнему слову техники и собрали команду лучших специалистов. Наш губернатор Андрей Воробьёв особо подчеркнул, что дети со всей России смогут бесплатно получать здесь лучшую медицинскую помощь», — добавила Людмила Болатаева.
В медучреждении есть все направления детской медицины, здесь можно проводить до 50 операций в день, а персонал насчитывает свыше 500 специалистов и более 800 представителей среднего медицинского звена. Вместимость клинического центра составляет свыше 460 коек.

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В больнице Долгопрудного установили аппарат «Спасатель клеток» за 5 млн рублей
29 августа 2024, 14:14

Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

Новый аппарат для аутотрансфузии крови под названием «Спасатель клеток» поступил в операционный блок Долгопрудненской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Оборудование будет использоваться для переливания пациенту его собственной крови, собранной в процессе оперативного вмешательства. Далее кровь фильтруется и после обработки на центрифуге и отмывания, возвращается в кровоток пациента.
«Это безвредная, высокотехнологичная и щадящая процедура, которая создаёт возможность проведения хирургических вмешательств, сопровождаемых большой и стремительной кровопотерей. Она абсолютно исключает риск несовместимости и переноса инфекционных заболеваний, что возможно при использовании компонентов донорской крови», – пояснили в пресс-службе.
Как отметили в администрации, новое высокотехнологичное оборудование будут применять в абдоминальной и сосудистой хирургии, а также в урологии, ортопедии и других направлениях.

«Спасатель клеток» поступил анестезиологам-реаниматологам больницы по программе модернизации стационаров Минздрава Московской области. Общая стоимость операционного оборудования со всеми принадлежностями – около 5 млн рублей.

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«В России долго не живут»: Гериатр назвал правила, которые помогут продлить жизнь
Гериатр Новоселов: чтобы продлить жизнь, нужно соблюдать шесть правил
29 августа 2024, 13:16

Фото: iStock/greenleaf12

Сегодня, 29 августа, отмечается день долголетия. Наверное, любой человек хочет прожить долгую и счастливую жизнь, но как это сделать?
Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП ПРИ МГУ Валерий Новоселов в беседе с «Радио 1» назвал правила, соблюдая которые можно увеличить продолжительность своей жизни.

  1. Отказ от вредных привычек: курение, например, сокращает жизнь на 10-15 лет и ускоряют всю зависимую патологию.
  2. Правильный образ жизни: в том числе, достаточный уровень физической активности и сбалансированное питание. У россиян оно разбалансировано, зачастую в нем преобладают углеводы. Рацион питания должен соответствовать энергозатратам человека, поддерживать энергетический баланс, количество микро- и макроэлементов.
  3. Положительные эмоции: каждый сам должен определить, что приносит ему радость. Кто-то собирает грибы, а кто-то марки.
  4. Рельеф организма: обеспечьте достаточный объем телесной мускулатуры.
  5. Когнитивные резервы: чем выше образованность, тем позже человек столкнется с когнитивными нарушениями. Если обучаться в течение жизни, в пожилом возрасте будут дополнительные 1-2 года качественного наполнения жизни.
  6. Финансовая подушка: дело не в количестве денег на счету, а в том, что человек может себе на них позволить. Например, более качественное питание или поход к врачу по первой необходимости, а не по записи.

«Очень важно не сокращать продолжительность своей жизни. Особенно в России, где долго не живут, важно это. У нас мужчины живут меньше женщин на 10 лет», — отметил эксперт.

Он добавил, что в долголетии очень сложно уследить причинно-следственные связи, потому что эта тема связана со всеми факторами нашей жизни: экономикой, политикой, медициной и так далее.

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В Минздраве предупредили о новой болезни из-за вейпов и электронных сигарет
29 августа 2024, 12:54

Фото: istockphoto/Igor Ilkov

Курение вейпов и электронных сигарет может развиться новое опасное заболевание лёгких. Об этом сообщили специалисты министерства здравоохранения РФ.
В официальном телеграм-канале ведомства медики впервые обнародовали название новой болезни и описали его симптоматику. Это EVALI — острое лёгочное поражение, вызываемое потреблением электронных сигарет. Об этой болезни стало известно не сейчас, но её изучение несколько замедлилось после начала пандемии COVID-19.

Такое промедление было вызвано некоторой схожестью симптомов EVALI и коронавируса. Поэтому также остановила свой рост выявляемость этой болезни. Но это не означает уменьшение опасности для курильщиков вейпов.

EVALI, как и COVID-19, сопровождается повышенной температурой, кашлем, общей слабостью и одышкой. Это заболевание ведёт к необратимым патологическим изменениям в лёгких. В отличие от коронавируса, болезнь на ранних стадиях проявляется нарушениями пищеварительной системы.

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#covid-19
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