Врип главы Раменского Малышев проверил работу медучреждений округа

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Хирургический корпус Раменской больницы, а также Центр материнства и детства города Раменское посетил в рамках программы «Здравчас» временно исполняющий полномочия главы округа Эдуард Малышев, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Эдуард Малышев совместно с главным врачом Раменской больницы с главным врачом Сергеем Маркитаном ознакомился с условиями работы структурных подразделений», — говорится в сообщении.В Центре материнства и детства Эдуарду Малышеву продемонстрировали, как идёт работа в приёмном покое, родовом и операционном блоках, а также в реанимациях для новорождённых и женщин. Особое внимание было уделено послеродовому отделению и отделению выписки.
В хирургическом корпусе больницы состоялось заседание, на котором руководители подразделений доложили о работе медучреждений.
Эдуард Малышев отметил важность обеспечения населения качественными медицинскими услугами и поблагодарил Сергея Маркитана за большую вовлечённость, благодаря которой создаётся комфортная среда для пациентов и развивается инфраструктура здравоохранения в округе.
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