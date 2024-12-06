Ученые доказали безопасность консервантов Е202, Е203 и Е201

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Ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН доказали, что популярные консерванты — сорбат калия (Е202), сорбат кальция (Е203) и сорбат натрия (Е201) устойчивы к нагреванию и ультрафиолетовому облучению, а следовательно, безопасны для консервации. Об этом сообщили в Минобрнауки России. Данные сорбаты, как отмечается, широко применяются в пищевой промышленности, однако их устойчивость к нагреванию была раньше изучена недостаточно.
«Известно, что консервант сорбат калия при небольшом нагревании (160°С) претерпевает некое превращение с поглощением тепла, однако подробности не изучались. Ввиду наличия в соединении реакционноспособных двойных связей есть риск, что процесс связан с химической реакцией, продукты которой могут иметь непредсказуемое влияние на здоровье человека», — поделилась одна из авторов статьи Паулина Калле в беседе с «Газетой.Ru».Однако ученые выяснили, что превращение является лишь перестройкой структуры и безопасно при использовании сорбатов как консервантов.
Тем временем врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова назвала продукты, которые могут способствовать долголетию. В разговоре с «Вечерней Москвой» она пояснила, что такими свойствами обладают орехи и семена, зелень, растительные масла холодного отжима, фрукты и овощи, а также морепродукты.
«Любые морские существа являются источником полиненасыщенных жирных кислот. Они снижают воспалительные процессы в организме и укрепляют иммунную систему», — отметила специалист.Читайте также:
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