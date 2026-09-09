Ученые нашли способ снизить риски ранней смерти

09 сентября 2026, 18:11

BJSM: быстрая ходьба способна снизить риски ранней смерти

Фото: istockphoto/demaerre

Ученые выяснили, что интенсивный темп ходьбы может компенсировать недостаточное количество шагов в течение дня. Согласно исследованию, быстрая ходьба связана со снижением риска преждевременной смерти, даже если общее число шагов невелико, пишет British Journal of Sports Medicine (BJSM).