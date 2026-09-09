Ученые нашли способ снизить риски ранней смерти
Ученые выяснили, что интенсивный темп ходьбы может компенсировать недостаточное количество шагов в течение дня. Согласно исследованию, быстрая ходьба связана со снижением риска преждевременной смерти, даже если общее число шагов невелико, пишет British Journal of Sports Medicine (BJSM).
В ходе работы специалисты проанализировали данные более 100 тысяч человек среднего и пожилого возраста. Участники в течение семи дней носили трекеры активности, фиксировавшие количество шагов и скорость передвижения. За состоянием их здоровья исследователи наблюдали около восьми лет. За этот период скончались 1697 человек от различных причин, из них 502 — от сердечно-сосудистых заболеваний.
Результаты показали, что небольшое число шагов можно частично восполнить более высоким темпом. У людей, проходивших менее пяти тысяч шагов в день, но двигавшихся со скоростью не менее 80 шагов в минуту, риск смерти оказался сопоставим с показателями тех, кто проходил 5-7,5 тысячи шагов в медленном темпе. Наиболее выраженный положительный эффект давала быстрая ходьба продолжительностью от 30 минут в день. При этом минимальный риск преждевременной смерти зафиксировали у группы, проходившей от 7,5 до десяти тысяч шагов ежедневно.
Авторы работы подчеркивают: для сохранения здоровья важна не только дистанция, но и скорость движения. Это открытие особенно значимо для людей, которым трудно много ходить.
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