Ученые назвали способ продлить жизнь при раке простаты
Ученые выяснили, что замена животных и насыщенных жиров в рационе растительными и ненасыщенными связана с более высокой продолжительностью жизни мужчин после диагностики рака простаты. Исследование опубликовал журнал JAMA Network Open.
Специалисты проанализировали данные 4884 мужчин с неметастатическим раком простаты, за которыми смотрели в среднем почти 13 лет. За это время умерли 3040 участников, в том числе 803 — от сердечно-сосудистых заболеваний.
Выяснилось, что у мужчин, употреблявших больше всего насыщенных жиров, смертность от всех причин была на 24 процента выше, чем у тех, кто потреблял их меньше. Замена примерно 10 процентов суточной калорийности с животных жиров на растительные снижала смертность на 16 процентов, а замена 5 процентов насыщенных жиров мононенасыщенными — на 20 процентов. Основная разница была связана со смертностью от болезней сердца, а не от самого рака.
Авторы отметили, что после постановки диагноза важен не только объем жиров, но и их источник. В качестве полезной альтернативы продуктам с высоким содержанием животных и насыщенных жиров ученые рекомендуют оливковое масло, орехи, семена, авокадо и другие растительные продукты.
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