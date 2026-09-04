Ученые назвали способ продлить жизнь при раке простаты

04 сентября 2026, 07:44

JAMA: замена животных жиров в рационе может продлить жизнь при раке простаты

Фото: iStock/Ridofranz

Ученые выяснили, что замена животных и насыщенных жиров в рационе растительными и ненасыщенными связана с более высокой продолжительностью жизни мужчин после диагностики рака простаты. Исследование опубликовал журнал JAMA Network Open.