Ученые выяснили, что якуты стареют быстрее остальных россиян

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
Исследования учёных показали, что коренное население Якутии стареет быстрее россиян, проживающих в европейской части страны. С результатами можно ознакомиться в научном журнале Clinical Epigenetics, передает портал ННГУ им. Лобачевского (unn.ru).
Согласно выводам представителей Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова и Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук, экстремальные климатические условия ставят якутов в особое положение, и они стареют быстрее на 3-4 года по сравнению с другими жителями европейской части России.
Объединённая команда учёных измерила скорость старения якутов с помощью восьми моделей эпигенетических часов, и обнаружила в генах, ответственных за адаптацию к холоду, метаболизм и процессы старения.
Организм коренных якутов быстро вырабатывает энергию за счет повышенной скорости метаболизма и клеточного цикла, пояснил директор института биологии старения Михаил Иванченко. В результате, уже к 45 годам их тела уже испытывают значительные износы физиологических резервов.
Ранее учёные назвали продукты, опасные для организма и провоцирующие деменцию. Среди них оказались переработанные мясные продукты — например, колбаса или бекон. Специалисты предупредили, что подобные животные белки и жиры могут провоцировать воспаление и увеличивать уровень гормона IFR-1, ускоряющего старение.
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Объединённая команда учёных измерила скорость старения якутов с помощью восьми моделей эпигенетических часов, и обнаружила в генах, ответственных за адаптацию к холоду, метаболизм и процессы старения.
Ранее учёные назвали продукты, опасные для организма и провоцирующие деменцию. Среди них оказались переработанные мясные продукты — например, колбаса или бекон. Специалисты предупредили, что подобные животные белки и жиры могут провоцировать воспаление и увеличивать уровень гормона IFR-1, ускоряющего старение.
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Артем Путинцев