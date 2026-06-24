Ученый высказалась о применении вакцины «Менговакс B»
Применение новой отечественной вакцины от менингококка «Менговакс B» в практическом здравоохранении позволит не только надёжно защитить пациентов от инфекции, но и свести к минимуму риск врачебных ошибок на этапе подготовки препарата. Об этом стало известно 24 июня.
Как заявила RT кандидат биологических наук Эллина Рузанова, ключевая особенность препарата — пятикомпонентный состав, обеспечивающий защиту от серотипов менингококка, наиболее распространенных на территории РФ. При этом, как пояснила спикер, все активные вещества объединили в одном флаконе.
Такая форма выпуска не только упрощает применение, но и сокращает время, необходимое для восстановления вакцины, что минимизирует вероятность технических погрешностей со стороны медицинских работников. Специалист также акцентировала внимание на условиях хранения: препарат требует стандартного температурного режима от +2 до +8 °С, который легко обеспечить в любой медицинской организации — от поликлиники до стационара.
Говоря о схеме иммунизации, представитель института ФМБА России уточнила, что «Менговакс B» регистрируется с двукратным графиком введения. Это решение обусловлено присутствием в формуле рекомбинантного компонента серогруппы В.
По прогнозам разработчиков, продолжительность поствакцинального иммунитета будет сопоставима с существующими аналогами и, как ожидается, составит не менее десяти лет — стандартный показатель для препаратов такого класса.
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