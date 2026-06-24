Ученый высказалась о применении вакцины «Менговакс B»

24 июня 2026, 21:31

Учёный Рузанова: при применении «Менговакс B» риск врачебной ошибки уменьшится

Фото: istockphoto/MargJohnsonVA

Применение новой отечественной вакцины от менингококка «Менговакс B» в практическом здравоохранении позволит не только надёжно защитить пациентов от инфекции, но и свести к минимуму риск врачебных ошибок на этапе подготовки препарата. Об этом стало известно 24 июня.