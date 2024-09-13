Учёная Баньковская раскрыла, как можно бороться с выпадением волос

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Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ Екатерина Баньковская заявила, что среди способов стимулирования волос и предотвращения их выпадения – использование различных химических средств и биологических активаторов.
«Химические и биологические активаторы и стимуляторы запускают рост «спящей» луковицы, новую фазу роста. Средства могут быть на основе синтетических или природных растительных средств. Издавна для улучшения роста волосяных нитей применяют репейное масло, в том числе смешанное с экстрактом перца», — прокомментировала в беседе с «Известиями» Баньковская.
До этого диетолог Полина Журавлева дала рекомендации по питанию людям, работающим в офисе. Так, по её словам, лучше забыть про снеки и фастфуд в качестве питания.
«Питание офисных работников разительно отличается от тех, кто живёт активную жизнь. Средняя суточная потребность в энергии для сидящих работников: менее 2 000 ккал для женщин и до 2 500 ккал для мужчин. Ни в коем случае не больше, иначе это приведёт к ожирению и значительно повысит риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других болезней», — добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.
Ранее старший научный сотрудник отделения эндокринологии МОНИКИ им Владимирского Илья Барсуков в беседе с «Радио 1» сообщал, что диабет бывает двух типов.
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