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Учёная Баньковская раскрыла, как можно бороться с выпадением волос

Учёная Баньковская: Укреплять волосы помогают различные химсредства
13 сентября 2024, 18:25
Фото: iStock/Marina Demeshko

Фото: iStock/Marina Demeshko

Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ Екатерина Баньковская заявила, что среди способов стимулирования волос и предотвращения их выпадения – использование различных химических средств и биологических активаторов.
«Химические и биологические активаторы и стимуляторы запускают рост «спящей» луковицы, новую фазу роста. Средства могут быть на основе синтетических или природных растительных средств. Издавна для улучшения роста волосяных нитей применяют репейное масло, в том числе смешанное с экстрактом перца», — прокомментировала в беседе с «Известиями» Баньковская.

До этого диетолог Полина Журавлева дала рекомендации по питанию людям, работающим в офисе. Так, по её словам, лучше забыть про снеки и фастфуд в качестве питания.



«Питание офисных работников разительно отличается от тех, кто живёт активную жизнь. Средняя суточная потребность в энергии для сидящих работников: менее 2 000 ккал для женщин и до 2 500 ккал для мужчин. Ни в коем случае не больше, иначе это приведёт к ожирению и значительно повысит риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других болезней», — добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

Ранее старший научный сотрудник отделения эндокринологии МОНИКИ им Владимирского Илья Барсуков в беседе с «Радио 1» сообщал, что диабет бывает двух типов.

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Врач Барсуков: лишний весь и наследственность — предпосылки сахарного диабета
13 сентября 2024, 16:33

Фото: iStock/Maya23K

Диабет распространяется со скоростью эпидемии, несмотря на то что это неинфекционное заболевание, уверяют врачи. Он может развиться в любом возрасте, однако все чаще наблюдаются случаи, когда его диагностируют у подростков и даже детей.
Старший научный сотрудник отделения эндокринологии МОНИКИ им Владимирского Илья Барсуков в беседе с «Радио 1» сообщил, что диабет бывает двух типов.

«Сахарный диабет первого типа, от которого практически нельзя уберечься, это аутоиммунное заболевание, которое возникает оно из-за атаки клеток иммунитета на те клетки поджелудочной железы, которые делают инсулин. Он может возникнуть в любом возрасте, но чаще в детском и молодом. А 90% — это сахарный диабет второго типа, который возникает во второй половине жизни — в среднем и пожилом возрасте», — объяснил эксперт.

Он добавил, что предпосылками диабета являются избыточная масса тела и наследственность, поэтому тем людям, которые знают, что их ближайшие родственники имеют сахарный диабет, нельзя набирать лишние килограммы.

«Нужно измерить окружность талии: если у женщин больше 80 см, а у мужчин больше 94 см, то пора заняться диетой и спортом, а лучше обратиться за помощью к специалисту», — отметил специалист.

По его словам, есть тип диабета, который вызывается непосредственным повреждением поджелудочной железы — после операций, панкреатитов или в следствие хронического употребления алкоголя или табака.

«Самое главное — не пустить все на самотек, не отмахнуться. Диабет, к сожалению, может протекать бессимптомно годами, и за это время начинают формироваться осложнения, с которыми тоже потом приходится бороться. Есть острые осложнения сахарного диабета каталитическая кома, которая приводит к смерти в течение нескольких часов и дней. Могут возникать хронические осложнения, которые приводят к слепота, нарушению работы почек, сердечно-сосудистым заболеваниям», — заявил врач.

Илья Барсуков настоятельно порекомендовал обращаться к терапевту и делать углубленный анализ в случае малейших подозрений.

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«Выключение функций конечностей»: Врач рассказала о симптомах мигрени и чем они грозят
Врач Голубинская: мигрень по клинической картине схожа с эпилепсией
13 сентября 2024, 15:21

Фото: iStock/Massonstock

По статистике медицинских организаций, мигрень — третье по распространенности заболевание в мире. Ее ставят в один ряд с сосудистыми заболеваниями головного мозга, рассеянным склерозом и эпилепсией.
Кандидат медицинских наук, врач-невролог, психоневролог Ольга Голубинская в беседе с «Радио 1» рассказала о симптомах мигрени и о том, чем она определяется.

«У мигрени есть четкие признаки, ее ни с чем спутать нельзя: головная боль, неукротимая рвота, повышенная чувствительность к звуку и свету. Человек с этим заболеванием, как правило, свой график и ритм под него подстраивает. Мигрень диктует образ жизни, а определяется генетикой», — сказала специалист.

По словам невролога, прежде всего, когда приходит пациент, врач должен определить у него вид боли, чтобы исключить какие-либо опухоли, кисты или травмы.

«Чаще всего голова болит с правой стороны, но раз в полгода боль меняет сторону. Мы должны исключить опухоли и другие органические поражения мозга, а для этого необходимо сделать МРТ, пропульсировать мышцы пациента», — объяснила эксперт.

Она добавила, что мигрень еще и психосоматическое состояние, поэтому чаще встречается у невротиков и людей искусства, склонных к впечатлительности.

«Международные организации начали лечить мигрень препаратами, предназначенными для эпилепсии, и антидепрессантами. Дело в том, что включается гиперактивность нейронов, и даже пишут, что наблюдается вспышка как вулкан, потом вытормаживание функций. Есть простая мигрень, есть с последующим выключением функций конечностей», — отметила врач.

По ее замечаниям, при эпилепсии прослеживается такая же картина, которая впоследствии может привести к поражению мозга.

«Сначала замерцало и выпало зрение, потом раздражают запахи, потом сам приступ начинает интенсивно, как вулкан, нагнетаться, следом наступает тошнота и рвота. В худших случаях могут быть инсульты, а в старости может привести к деменции», — сообщила Ольга Голубинская.

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Проверить здоровье в выходные можно будет в 26 подмосковных парках
13 сентября 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В 26 парках Московской области в предстоящие выходные, 14 и 15 сентября, будут работать выездные бригады врачей. Стать участниками акции «Проверь своё здоровье в парках» можно будет в 24 городских округах – в Дмитрове, Зарайске, Лобне, Химках, Шатуре и других. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Акция в регионе продолжается. Кроме прохождения профилактического осмотра жители также могут пройти вакцинацию от гриппа. Это самый эффективный способ защиты себя и близких от заболевания и его опасных осложнений», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Как подчеркнули в министерстве, для прохождения профосмотра при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

При необходимости пациентов направят в поликлинику на более углублённое обследование.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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#подмосковье
#московская область
#здравоохранение
#минздрав мо
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Нарколог Холдин рассказал о наиболее подверженной алкоголизму возрастной группе
13 сентября 2024, 12:31

Фото: iStock/VadimZakirov

Самым опасным возрастом в плане формирования алкогольной зависимости является подростковый, об этом рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.
«Подростковый возраст — наиболее уязвимый. В этот период ребёнок уже не считает себя маленьким и стремиться проявлять самостоятельность. Именно в 13-14 лет часто происходит проба спиртных напитков. К сожалению, зависимость от алкоголя у подростков наступает гораздо быстрее, чем у взрослых», — сказал Холдин.
Он отметил, что у подростков под влиянием алкоголя быстрее разрушается иммунная система, происходит сбой регуляции глюкозы в крови, нарушаются функции систем и органов. Спиртное также крайне негативно влияет на эмоциональное и интеллектуальное развитие подростка и зависимость от алкоголя формируется быстрее, чем у взрослых.

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#нарколог
#алкоголизм
#алкоголь
#минздрав мо
#подростки
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В Подмосковье подросток пострадал от автомата-силомера
13 сентября 2024, 12:04

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Перелом нескольких костей кисти руки получил 17-летний житель Подмосковья, неудачно ударив по груше автомата-силомера, спасти пострадавшую конечность смогли врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Отмечается, что юноша, играя на автомате-силомере, промахнулся и попал в металлическое основание конструкции, в результате чего получил открытый перлом двух костей кисти со смещением.

«Потребовалась операция. Мы восстановили правильное положение костей с помощью фиксации стержнями», — рассказал травматолог-ортопед МОДКТОБ Александр Нестеренко.
Операция прошла успешно. Сейчас пациента уже выписали домой, его ждёт долгая реабилитация. А когда кисть полностью восстановится, врачи проведут повторную операцию, в ходе которой уберут фиксирующие стержни.

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#подросток
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#медицина
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#минздрав мо
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Подмосковный невролог Ильева предупредила об опасности детских невритов
12 сентября 2024, 22:42

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Осенью врачи нередко сталкиваются с невритом у детей – воспалением лицевого нерва. Причины заболевания разные – от вирусных инфекций и травм до генетики, рассказала заведующая дневным стационаром НИКИ детства, врач-невролог Ольга Ильева.
Симптомы заболевания - утрата способности управлять отдельными группами мышц лица и нарушение его подвижности.
«Неврит лицевого нерва может появиться как у новорождённых, так и у подростков. Самые распространённые признаки заболевания - общая слабость, боль в области пораженного нерва или мышцы, онемение или покалывание, снижение чувствительности и даже паралич с полным нарушением двигательных функций», – подчеркнула Ильева.
Родители, которые заметили похожие симптомы у ребёнка, должны немедленно обратиться к врачу и провести полную диагностику.
«Терапию мы начинаем сразу после диагностики, которая подразумевает проведение клинического осмотра, рентгена, иногда электронейромиографии, расширенного анализа и других тестов. Цель лечения — восстановление функции лицевых мышц. Используется и физиотерапия, и лекарственная терапия, которые помогают снять воспаление, улучшить кровообращение. В редких случаях требуется хирургическая коррекция», – добавила специалист.
По её словам, чаще всего терапия позволяет полностью восстановить мимику. Однако если заболевание запущено и длится дольше трёх месяцев, нервы лица не всегда удаётся восстановить полностью.

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#здоровье
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#московская область
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Стоматолог Жидких заявила о неожиданной пользе жвачки
12 сентября 2024, 19:56

Фото: iStock/nyul

Стоматолог Ольга Жидких заявила, что жевательная резинка может быть полезна, поскольку благодаря ей происходит дезинфекция ротовой полости.
«Обязательным компонентом в её составе должен быть ксилит — натуральный сахарозаменитель, обладающий выраженными антибактериальными свойствами. Ксилит угнетает рост кариесогенных бактерий, стимулирует выработку слюны и повышает pH ротовой полости, создавая неблагоприятную среду для развития зубных болезней», — объяснила в беседе с NEWS.ru Жидких.

Кроме того, по её словам, жевательная резинка стимулирует выделение слюнных желёз, которые провоцируют большее количество слюны, которая, в свою очередь, обладает полезными свойствами.

Ранее детский стоматолог Екатерина Кузина заявила, что привычка детей грызть ручки и карандаши может обернуться заболеваниями полости рта, в частности, стоматитом.

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#стоматолог
#здоровье
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Россиянам раскрыли доступный продукт для снятия симптомов гриппа
Диетолог Микитюк рекомендовала малиновое варенье для снятия симптомов гриппа
12 сентября 2024, 19:47

Фото: iStock/Liudmyla Yaremenko

Диетолог Людмила Микитюк заявила, что для снятия симптомов гриппа отлично подойдёт малиновое варенье.
«В малиновом варенье много витамина A, никотиновая кислота или витамин PP — для дыхания и клеточного обмена. Витамин В2 помогает легче переносить стресс. В малиновом варенье много железа, чей недостаток в организме трудно восполнять. Магний — обеспечивающий развитие мышечной ткани. Йод — здоровье эндокринной системы, а значит и гормональной системы. Щитовидная железа — фабрика контроля гормонов», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Микитюк.

При этом она не рекомендовала переваривать варенье.

Ранее врач-эндокринолог Видновской Краевой больницы Мария Калошина заявила, что мужчины тяжелее переносят даже немного повышенную температуру тела при заболеваниях из-за уровня гормонов.

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#диетолог
#стресс
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#грипп
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Врач Калошина объяснила, почему мужчинам тяжелее переносить высокую температуру
Врач Калошина объяснила гормонами плохое самочувствие мужчин при температуре
12 сентября 2024, 17:44

Фото: iStock/IPGGutenbergUKLtd

Врач-эндокринолог Видновской Краевой больницы Мария Калошина заявила, что мужчины тяжелее переносят даже немного повышенную температуру тела при заболеваниях из-за уровня гормонов.
«Мужчинам тяжелее переносить температуру, чем женщинам, из-за разного уровня гормонов. Для организма женщины характерен высокий уровень эстрогена и прогестерона, а также низкий уровень тестостерона. За счёт такого сочетания представители женского пола намного легче переносят болезни, симптомы у них проявляются слабее и проходят быстрее», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Калошина.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что осенью обостряются проблемы с ЖКТ из-за осенних вспышек ОРВИ.

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