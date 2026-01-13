Учёные: COVID-19 приводит к выпадению волос
Учёные предупредили о возможном выпадении волос после перенесённого COVID-19. По информации исследований, коронавирус может провоцировать телогеновую алопецию — состояние, при котором волосяные фолликулы преждевременно переходят в фазу покоя, что приводит к массовому выпадению волос.
Как сообщает Telegram-канал Mash, один из таких случаев зафиксирован в Великобритании. 24-летняя Лидия Морли, переболевшая COVID-19 восемь раз, потеряла до 80% волос и сейчас проходит лечение. Врачи считают, что вирус мог стать пусковым механизмом облысения, особенно на фоне генетической предрасположенности, дефицита витаминов или сильного стресса.
Специалисты отмечают, что выпадение волос не является обязательным и массовым последствием коронавирусной инфекции. Тем не менее после пандемии число подобных обращений действительно увеличилось. В большинстве случаев процесс носит временный характер и обратим, однако в редких ситуациях алопеция может перейти в аутоиммунную форму и привести к стойкому облысению.
