Учёные: COVID-19 приводит к выпадению волос

13 января 2026, 18:51

Фото: iStock/helena babanova

Учёные предупредили о возможном выпадении волос после перенесённого COVID-19. По информации исследований, коронавирус может провоцировать телогеновую алопецию — состояние, при котором волосяные фолликулы преждевременно переходят в фазу покоя, что приводит к массовому выпадению волос.