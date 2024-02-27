Учёные создали нейросеть, помогающую определить оспу обезьян

Фото: istockphoto.com/metamorworks
Российские и индийские учёные разработали нейросеть, которая может определить оспу обезьян с точностью более 90%.
Отмечается, что такое опасное заболевание, как оспа обезьян, симптоматически напоминает другие болезни, поэтому диагностировать его точно очень важно.
Для того, чтобы использовать нейросеть врачу нужно будет установить специальное приложение на телефон. Далее фото поражённого участка кожи загружается в программу, которая анализирует снимок и выдаёт результат, точность которого составляет до 93,4%.
А эволюционные биологи и экотоксикологи из Принстонского университета исследовали жизнь волков, оставшихся в окрестностях Чернобыля, в условиях воздействия радиоактивных частиц. Как передают argumenti.ru, исследователи пришли к выводу, что иммунная система животных изменилась и стал сравнима иммунитетом больных раком, проходящих лучевую терапию.
Ранее международная команда астрономов совершила открытие, заглянув в далекое космическое прошлое с помощью мощнейшего телескопа Уэбба и обнаружив раннюю галактику, которая оказалась похожа на наш Млечный Путь. Учёные назвали её «Светлячок».
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«С коллегами из Индии мы обучили искусственную нейронную сеть определять по фотографиям поражённых участков кожи, заражён пациент оспой обезьян или нет. Это опасное заболевание, и его несвоевременная диагностика может привести к очень серьёзным последствиям для организма человека и общества», — заявил в беседе с RT ассистент кафедры автоматики и процессов управления СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Георгий Ефименко.
А эволюционные биологи и экотоксикологи из Принстонского университета исследовали жизнь волков, оставшихся в окрестностях Чернобыля, в условиях воздействия радиоактивных частиц. Как передают argumenti.ru, исследователи пришли к выводу, что иммунная система животных изменилась и стал сравнима иммунитетом больных раком, проходящих лучевую терапию.
Ранее международная команда астрономов совершила открытие, заглянув в далекое космическое прошлое с помощью мощнейшего телескопа Уэбба и обнаружив раннюю галактику, которая оказалась похожа на наш Млечный Путь. Учёные назвали её «Светлячок».
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Мелисса Тимофеева