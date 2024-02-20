Ученые объяснили причину «успеха» мошенников у пожилых людей

Фото: Фотобанк Московской области
Пенсионеры поддаются обману мошенников гораздо легче, чем более молодое поколение. Почему они такие доверчивые и как им помочь выяснили зарубежные ученые. Об этом сообщило РИА Новости.
Экспериментально учёные США доказали, что эмпатия и доверчивость заложена в нас генетически. Это необходимо для выживания вида, бескорыстие приносит много пользы и отдельному человеку, и обществу. Степень доверчивости колеблется в пределах 10-20 процентов в зависимости от страны.
Но, как показали эксперименты доверие с возрастом меняется. Чем старше становится человек, тем выше у него доверие к окружающим. Это делает стариков более уязвимыми перед аферистами. Пожилых чаще обманывают, обкрадывают и эксплуатируют. Центробанк сообщает, что в 2020-м среди пострадавших от мошенников больше всего тех, кому за 60 лет, — 27%. И это только в киберпреступлениях.
Учёные из Австралии обнаружили ещё одно возрастное изменение. Мозг людей в почтенном возрасте отбрасывает негативную информацию и оставляет только позитив. Поэтому они принимают плохих людей за хороших, даже при очевидных фактах аферы. Пока неизвестно, можно ли научить пожилых людей заново разбираться в людях. Учёные пока не дают на этот вопрос ответа.
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Но, как показали эксперименты доверие с возрастом меняется. Чем старше становится человек, тем выше у него доверие к окружающим. Это делает стариков более уязвимыми перед аферистами. Пожилых чаще обманывают, обкрадывают и эксплуатируют. Центробанк сообщает, что в 2020-м среди пострадавших от мошенников больше всего тех, кому за 60 лет, — 27%. И это только в киберпреступлениях.
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Сергей Калугин