Ученые объяснили причину «успеха» мошенников у пожилых людей

Компания Apple выпустила обновление своего документа поддержки iPhone, в котором развенчала наиболее устойчивые мифы о выпускаемом ею главном средстве связи для современного человека — например, о том, что пострадавший от воды телефон можно просушить, поместив его в миску с рисом. О самых распространённых касательно айфонов заблуждениях и их опровержениях написало британское издание Daily Mail.