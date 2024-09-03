Заболеваемость коронавирусом в РФ выросла за неделю на 20%

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На 20% за прошлую неделю увеличилась заболеваемость коронавирусом в РФ, информирует федеральный оперштаб по борьбе с ковидом. Количество госпитализаций возросло в 45 регионах страны, а показатель заболеваемости вырос в 67 субъектах России, добавили в оперативном штабе.
По информации специалистов, за неделю выздоровели более 17 тысяч человек, что больше почти на 35% по сравнению с показателем неделей раньше. Умерло 28 человек.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала текущего года благодаря экстракорпоральному оплодотворению родилось около 1.2 тысячи детей. Как уточнили в региональном Минздраве, процедуру можно сделать по полису ОМС.
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Никита Кротов