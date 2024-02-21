В Подмосковье за год провели более 2 млн телемедицинских консультаций

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Около 2,2 млн консультаций в онлайн-режиме провели врачи для жителей Московской области в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
«В Подмосковье проконсультироваться с врачом онлайн можно по итогам диспансеризации или проведённого лечения, закрыть больничный и продлить электронный рецепт на льготное лекарство. Получить онлайн-консультации могут также беременные женщины и дети. За прошлый год было проведено свыше 2,2 млн телемедицинских консультаций», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.Телемедицинская консультация в Московской области предлагается пациентам только после первичного посещения врача, которое должно быть очным. Записаться на онлайн-консультацию можно по единому номеру 122, на приёме у лечащего врача или через региональный портал «Здравоохранение».
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