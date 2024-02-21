В Подмосковье за год провели более 2 млн телемедицинских консультаций

Причина частых болезней детей может крыться в постоянном стрессе из-за неблагополучной обстановки в семье. Если медобследования не выявили патологий и сбоев в иммунной системе, то, возможно, всему виной – отсутствие чувства безопасности дома. Об этом сообщила «Радио 1» врач-психиатр, психолог Центра спортивной медицины НИКИ детства Индира Кожухова.