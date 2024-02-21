В Подмосковье до конца года заработает ещё 16 цифровых флюорографов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
16 кабинетов флюорографии, оборудованных современными цифровыми диагностическими приборами, планируют открыть в Московской области до конца 2024 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Отечественные цифровые флюорографы устанавливаются в больницах взамен старого аналогового оборудования. Всего до конца года планируется открытие 16 кабинетов флюорографии. Цифровая медицинская техника позволяет получить это максимально чёткое изображение при минимальной лучевой нагрузке», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства Московской области Светланы Стригунковой.Стригункова также рассказала, что цифровые флюорографы уже поступили в Коломенскую больницу и стационар в рабочем посёлке Михнево городского округа Ступино. В Коломне новый флюорограф уже работает, а в михневском стационаре начнёт работать после завершения капитального ремонта здания. Всего на закупку двух аппаратов и ремонт кабинетов под них было направлено свыше 24 млн рублей.
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