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В Подмосковье до конца года заработает ещё 16 цифровых флюорографов

21 февраля 2024, 18:16
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

16 кабинетов флюорографии, оборудованных современными цифровыми диагностическими приборами, планируют открыть в Московской области до конца 2024 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Отечественные цифровые флюорографы устанавливаются в больницах взамен старого аналогового оборудования. Всего до конца года планируется открытие 16 кабинетов флюорографии. Цифровая медицинская техника позволяет получить это максимально чёткое изображение при минимальной лучевой нагрузке», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства Московской области Светланы Стригунковой.
Стригункова также рассказала, что цифровые флюорографы уже поступили в Коломенскую больницу и стационар в рабочем посёлке Михнево городского округа Ступино. В Коломне новый флюорограф уже работает, а в михневском стационаре начнёт работать после завершения капитального ремонта здания. Всего на закупку двух аппаратов и ремонт кабинетов под них было направлено свыше 24 млн рублей.


Медицинская техника закупается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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#медицинское оборудование
#здравоохранение
#медицина
#светлана стригункова
#московская область
#подмосковье
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Хирург Умнов заявил об опасности вина
21 февраля 2024, 17:42

Фото: istockphoto.com/Giovanni Magdalinos

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов заявил о том, что вино медленно, но разрушительно влияет на печень и сердечно-сосудистую систему человека.
«Каждый глоток вина увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления, мерцательной аритмии, инсульта и цирроза печени. Из-за более низкого содержания этилового спирта вино можно назвать «ласковым и неторопливым убийцей», — отметил в беседе с NEWS.ru Умнов.

Он отметил, что пи злоупотреблении напитком могут возникнуть нарушения пищеварения, скачки артериального давления и сердечного ритма, проблемы со сном, мышечные спазмы и судороги. Также у человека могут быть выявлены провалы в памяти и излишняя агрессия.

Ранее главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал, что систематический приём даже небольших доз алкоголя может привести к развитию онкологических заболеваний.

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#вино
#нарколог
#врач
#здоровье
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Перечислены самые аллергенные продукты
Врач Якушкина назвала наиболее сильным аллергеном коровье молоко
21 февраля 2024, 15:10

Фото: istockphoto.com/naturalbox

Врач-терапевт высшей категории Светлана Якушкина заявила, что самыми аллергенными продуктами являются коровье молоко, молочные продукты, рыба.
«Наиболее сильными аллергенами являются: коровье молоко и молочные продукты, которые содержат около 20 белков; рыба и морепродукты; яйца. Менее аллергенными являются перепелиные яйца. Для уменьшения аллергенности рекомендуется варить яйца около получаса», — добавила в беседе с Газета.ру Якушкина.

Она добавила, что самой опасной реакцией организма на аллерген является анафилактический шок.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина развеяла миф о том, что для похудения необходимо исключить из питания все мучные продукты.

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#яйца
#рыба
#молоко
#продукты
#врач
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Поликлинику в люберецком посёлке Октябрьский планируют построить с опережением графика
21 февраля 2024, 13:26

Фото: пресс-служба правительства МО/Дмитрий Белицкий

Строительство поликлиники на 500 посещений в смену для взрослых и детей ведётся в посёлке Октябрьский городского округа Люберцы, ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«Сегодня приехали убедиться, что строительство новой поликлиники идет, как запланировали. В ходе проектирования стало понятно, что с учетом ландшафта стоит использовать принцип переменной этажности. С одной стороны здания будет четыре этажа, а с другой – пять. По контракту сдача объекта – в конце следующего года, но строители обещают закончить раньше», — заявил глава региона.
В настоящее время строительная готовность объекта составляет 5%. Рабочие перевозят грунт, занимаются гидроизоляцией и монтируют башенный кран.

Поликлиника сможет принять за смену 350 взрослых и 150 маленьких пациентов. Для разных отделений, а также для женской консультации предусмотрены отдельные входы. Общая площадь здания составит 11 тысяч квадратных метров.

Медучреждение оборудуют всей необходимой диагностической техникой, приём будет вести как терапевты, так и узкие специалисты, чьи услуги весьма востребованы, отметил главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

Поликлиника будет обслуживать посёлок Октябрьский, где приживают более 25 тысяч человек, а также население нескольких расположенных рядом сёл и деревень Раменского городского округа. Таким образом, с открытием новой поликлиники качественное медицинское обслуживание получат около 40 тысяч человек.

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#люберцы
#поликлиника
#строительство
#андрей воробьёв
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Врачи Долгопрудного спасли мужчину, отравившегося сырыми яйцами
21 февраля 2024, 11:59

Фото: Фотобанк МО/Татьяна Коробейник

64-летнего мужчину с симптомами тяжёлого отравления доставила в Долгопрудненскую больницу бригада скорой помощи: у пациента были рвоты, головокружение, жидкий стул и низкое кровяное давление. Обследование показало, что причина этого состояния — заражение сальмонеллой, которое произошло из-за того, что мужчина ел сырые яйца, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Сальмонеллёз привёл к нарушению функции почек, из-за чего содержание мочевины и креатинина в крови стало крайне высоким. В связи с этим было решено провести пациенту курс гемодиализа.

«Пациенту провели интенсивную комплексную дезинтоксикационную и антибактериальную терапию. Нормальный уровень артериального давления приходилось поддерживать специальными препаратами», — рассказала нефролог, заведующая отделением гемодиализа и клинической трансфузиологии Ирина Манина.
Благодаря лечению, состояние пациента нормализовалось, функция почек полностью восстановилась. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.

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#долгопрудный
#врачи
#медицина
#здравоохранение
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В Подмосковье за год провели более 2 млн телемедицинских консультаций
21 февраля 2024, 10:58

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 2,2 млн консультаций в онлайн-режиме провели врачи для жителей Московской области в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
«В Подмосковье проконсультироваться с врачом онлайн можно по итогам диспансеризации или проведённого лечения, закрыть больничный и продлить электронный рецепт на льготное лекарство. Получить онлайн-консультации могут также беременные женщины и дети. За прошлый год было проведено свыше 2,2 млн телемедицинских консультаций», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.
Телемедицинская консультация в Московской области предлагается пациентам только после первичного посещения врача, которое должно быть очным. Записаться на онлайн-консультацию можно по единому номеру 122, на приёме у лечащего врача или через региональный портал «Здравоохранение».

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#телемедицина
#здравоохранение
#светлана стригункова
#подмосковье
#московская область
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Подмосковным донорам рассказали о графике работы Центра крови в праздничные дни
21 февраля 2024, 09:32

Фото: iStock/Sergey Pakulin

Предстоящие февральские и мартовские праздники изменят привычный график работы Московского областного центра крови и четырёх его подразделений, об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«В День защитника Отечества 23 февраля и в Международный женский день 8 марта головное отделение, расположенное в Москве по адресу: улица Металлургов, дом №37А, работать не будет. Остальные дни — по штатному расписанию», — говорится в сообщении.
В четырёх подразделениях областного Центра крови в Воскресенске, Подольске, Щелкове и Орехово-Зуеве нерабочими будут 23, 24 и 25 февраля, а также 8, 9 и 10 марта.

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#московская область
#подмосковье
#график
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Диетолог Дианова предостерегла людей с болезнями ЖКТ от интервального голодания
20 февраля 2024, 20:44

Фото: istockphoto.com/ronstik

Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова заявила, что людям с проблемами с ЖКТ не подойдёт методика интервального голодания для снижения веса.
Она отметила, что таким людям необходим правильный режим питания, а интервальное голодание может стать опасным для них.

«Интервальное голодание создаёт дефицит калорий, другой вопрос — нужно ли это всем и к чему это может приводить. Людям с желчекаменной болезнью или проблемами ЖКТ, в частности — с панкреатитом или язвой, колитом, воспалением кишечника — очень важен режим питания. Для них интервальное голодание неправильно», — объяснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дианова.

Также использовать интервальное голодание важно при хорошем психическом состоянии.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина развеяла миф о том, что для похудения необходимо исключить из питания все мучные продукты.

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#врач
#диетолог
#режим
#питание
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Онищенко рекомендовал тщательнее следить за здоровьем в преддверии весны
20 февраля 2024, 20:33

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Заместитель президента Российской академии образования, заслуженный врач страны Геннадий Онищенко заявил, что зимнее время ослабевает иммунитет человека, поэтому в начале весны следует быть более внимательным к своему здоровью для того, чтобы не заразиться различными инфекциями.
«Зима в этом году была суровой и забрала многое из наших запасов. В Москве сегодня роста заболеваемости нет, а по стране ее уровень достаточно высокий. <…> Всем сегодня нужно внимательно следить за собой, за детьми и пройти обследование», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Онищенко.

Ранее известный иммунолог Николай Крючков предупредил о потенциальной угрозе для туристов, отдыхающих на популярном тайском курорте Пхукете. По его словам, необычный вирус, о котором сообщали российские путешественники, может быть связан с новым штаммом коронавируса, микоплазменной пневмонией или лихорадкой денге.

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#вирус
#зима
#заболевания
#здоровье
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Роспотребнадзор выявил нарушения при проверке молочной продукции в Воронежской области
800 кг опасной молочной продукции обнаружили в Воронежской области
20 февраля 2024, 18:12

Фото: iStock/Wirestock

800 кг сомнительной молочной продукции обнаружил Роспотребнадзор в Воронежской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В ходе проверки, проведенной региональным ведомством, из 2 484 исследованных проб молочной продукции не прошли проверку по физико-химическим показателям 13 проб (0,5%), а также еще 10 проб (0,2%) не отвечали микробиологическим требованиям. Изъята из оборота 31 партия молочной продукции, не отвечающая требованиям Технических регламентов Таможенного Союза, общим объемом 790 кг.

В 2022 году были зафиксированы сопоставимые результаты: из 6 516 проверенных проб забраковано 11 (0,2%) по физико-химическим показателям и 14 (0,2%) – по микробиологическим.

«С целью недопущения поставок молочной продукции, не отвечающей требованиям гигиенических нормативов в адрес профильных департаментов Воронежской области направлена информация о производителях и поставщиках продукции, не соответствующей по результатам лабораторных испытаний», - говорится на сайте Роспотребнадзора.

В ходе проверок было выписано 189 штрафов на сумму 740 тысяч рублей. Полный список некачественной молочной продукции можно найти по ссылке.

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#роспотребнадзор
#проверки
#продукты
#молоко
#воронеж
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