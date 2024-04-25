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«Умирали целыми семьями и городами»: Врачи объяснили необходимость иммунизации

Врачи напомнили антиваксерам о временах, когда от болезней умирали целые города
25 апреля 2024, 14:13
Фото: iStock/ChamilleWhite

Фото: iStock/ChamilleWhite

Всемирная неделя иммунизации (World Immunization Week) проводится с 22 по 28 апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
О том, почему вакцинация жизненно важна, напомнили специалисты Химкинской областной больницы в беседе с «Радио 1».

«Общество давно вакцинозависимо, но многие этого не понимают. Прививки стали заложниками своей эффективности: молодые люди не знают, что раньше от дифтерии умирали целые семьи, а от оспы — целые города», — напомнили медики.



Специалисты напомнили, что именно благодаря прививкам, которые начали широко применять в прошлом веке, среднюю продолжительность жизни удалось увеличить на 25 лет. К тому же, прививки до сих пор ежегодно спасают от смерти около трёх миллионов человек.

Онколог Серяков рассказал, какие прививки могут снизить вероятность развития рака
Онколог Серяков рассказал, какие прививки могут снизить вероятность развития рака

Уточняется, что все прививки, применяемые российскими врачами, проверены и безопасны.

«Защитите себя и своих детей от опасных инфекций, прививайтесь в соответствии с национальным календарём прививок! Если вы планируете поездку в экзотические страны, уточните эпидемическую обстановку и привейтесь от эндемичных инфекций», — прокомментировал ситуацию главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

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#прививки
#химки
#врачи
#здоровье
Врач назвала причины шума в ушах
Терапевт Романенко: длительный приём антибиотиков может вызвать шум в ушах
25 апреля 2024, 14:42

Фото: iStock/Yurii Yarema

Шум или звон в ушах может сильно беспокоить человека. О причинах возникновения такого явления рассказала врач-терапевт и кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.
«Тиннитус — очень частая проблема, которая существенно снижает качество жизни. Пациенты говорят, что хочется лезть на стену. Человек может даже не замечать звона в ушах, но когда он попадает в бесшумное помещение, то начинает его слышать», — рассказала Романенко в интервью «Газете.Ru».

Она также рассказала о пульсации в ушах, которая может возникнуть после физической активности. Она также может указывать на повышенное давление.

При этом врач отметила, что звон в ушах может возникать при патологии уха. Причиной может стать серная пробка или перенесённое простудное заболевание. В этом случае потребуется дополнительная антибактериальная терапия.

Врач добавила, что шум в ушах может возникать после приёма некоторых лекарств. По её словам, нестероидные противовоспалительные препараты и антибиотики, а также антидепрессанты способны вызвать шум в ушах.

При появлении подобной проблемы Романенко посоветовала обратиться к отоларингологу. Однако если шум сопровождается тошнотой, рвотой или головокружением, тогда стоит пойти к неврологу. При повышенном давлении стоит посетить кардиолога.

При этом специалист добавила, что шум в ушах часто является именно возрастной проблемой.

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В Подмосковье более 2,5 тыс. детей с диабетом обеспечили системой мониторинга глюкозы
25 апреля 2024, 13:35

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более двух с половиной тысяч детей с сахарным диабетом первого типа в Московской области обеспечены системой непрерывного мониторинга глюкозы, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Благодаря системе мониторинга измерять уровень сахара в крови намного проще, так как не нужно постоянно прокалывать палец. Достаточно поднести устройство к сенсору, закрепленному на плече. В настоящее время на диспансерном учете в Подмосковье состоят более 2500 детей с сахарным диабетом первого типа. все они обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы», — отметил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
Система мониторинга глюкозы отслеживает уровень сахара в крови пациента круглосуточно, информация об этом поступает юным пациентам и их родителям в режиме реального времени.

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#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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Иммунолог Никонова рассказала о важности поддержки иммунитета
25 апреля 2024, 11:39

Фото: istockphoto / SeventyFour

Иммунолог НИКИ детства Екатерина Никонова рассказала о важности поддержки иммунитета. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В конце апреля проводится ежегодная Всемирная неделя иммунизации. ​

«Сегодня только вакцинация может стать 100%-ной защитой ребенка. Согласно календарю прививок, детям делают эту прививку в возрасте 12 месяцев и шести лет. Прежде всего, на прививку ждут детей, которые идут в сад и школу, и тех, кому предстоит госпитализация. Только прививка может защитить от заражения и тяжелых последствий. Корь опасна своими осложнениями – это слепота, пневмония, отит, менингоэнцефалит, который может привести к летальному исходу», – поделилась завотделения аллергологии и иммунологии НИКИ детства Екатерина Никонова.

Стоит отметить, что в России каждый год вакцинация проводиться ​по национальному и региональному календарям ежегодно.

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#подмосковье
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Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева
25 апреля 2024, 08:47

Фото: iStock/SweetBunFactory

Минздрав России зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, разработанный в РФ. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы ведомства.
В ходе испытаний препарат показал высокую эффективность и безопасность. После регистрации препарата компания-производитель может начать промышленное производство данного лекарства.

Отмечается, что разработкой препарата занимались ученые РНИМУ имени Пирогова и Института РАН биоорганической химии имени Шемякина и Овинникова.

Напомним, болезнь Бехтерева – хроническое заболевание, которое характеризуется воспалением в суставах, особенно позвоночника.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ зарегистрировал российский препарат Центра имени Н. Ф. Гамалеи «Фтортиазинон» для лечения бактериальных инфекций, которые возникают из-за устойчивости организма к антибиотикам.

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Минздрав убрал антибиотики из стандарта лечения ОРВИ
25 апреля 2024, 08:37

Фото: iStock/Pablo Gaston Velez

Минздрав России исключил антибиотики из стандарта оказания медицинской помощи при ОРВИ для взрослых пациентов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В новый стандарт лечения ОРВИ добавили препарат «Кагоцел». Кроме того, в список инструментальных методов лечения ОРВИ включили пульсоксиметрию.

Также Минздрав расширил в новом стандарте перечень медицинских услуг для диагностики ОРВИ. Так, пациент сможет получить консультацию акушера-гинеколога, пульмонолога и гематолога. До этого предоставлялась возможность проконсультироваться в связи с заболеванием только у терапевта, инфекциониста, оториноларинголога, невролога и кардиолога.

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Врач предупредил, что ночная потливость может быть признаком смертельного заболевания
Онколог Басанов: Ночная потливость может быть симптомом развития лимфомы
25 апреля 2024, 03:50

Фото: istock / Highwaystarz-Photography

Неочевидными признаками лимфомы, чаще всего развивающейся у молодых людей, являются ночная потливость. Об этом предупредил врач-онколог Руслан Басанов в разговоре с «Лентой.ру».
Лимфома — это заболевание, которому в основном подвержены подростки и молодые люди в возрасте от 16 до 34 лет. Кроме увеличения лимфоузлов, болезнь проявляет себя потливостью в ночное время, резким похудением без причины и температурой, которую сложно сбить. Заболевание также может сопровождаться общей слабостью и кожным зудом.

Если болезнь прогрессирует, она может переходить за пределы лимфатической системы, поражая зрение, нервную систему и другие органы.

Врач подчеркнул, что в случае обнаружения этих признаков стоит пройти обследование, и только после проведения биопсии можно будет вынести быть окончательный диагноз.

Ранее биолог назвала овощи и фрукты, снижающие риск развития рака. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рак
#онкология
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Врач Тур рассказала о «чудо-наушниках», которые спасут россиян от выгорания и неврозов
Психосоматолог Тур: Стрессы могут привести к дисфункции нервной системы
24 апреля 2024, 16:43

Фото: iStock/AaronAmat

Российские разработчики выпустили наушники, которые помогут справляться с депрессией, тревогой и плохим настроением. Об этом сообщили в компании Neiry, которая занималась разработкой совместно с Национальным медицинским исследовательским центром психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева (НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева). Гаджет под названием Neiry Buds получил функцию стимуляции блуждающего нерва внутри ушного канала.
Поможет ли чудо-девайс повысить качество жизни россиян в эфире «Радио 1» рассказал врач, психосоматолог Екатерина Тур.

«Я думаю, что это отличная новость, которая действительно, если наушники пройдут тестирование, могут помочь человеку управлять своим настроением», — заявила Тур.

Эксперт подчеркнула, что блуждающий нерв, на который будут воздействовать наушники, является крайне важной частью человеческого организма.

Врач Мартынова: Стресс может спровоцировать процессы пародонта
Врач Мартынова: Стресс может спровоцировать процессы пародонта

«Представьте себе: если человек длительное время тревожится, беспокоится, может быть у него эмоциональное выгорание, может быть на работе что-то случилось. Если он долго в этом состоянии пребывает, то это на физическом уровне приводит к тому, что блуждающий нерв начинает угасать. Это приводит к тому, что выходит из строя вся парасимпатическая нервная система, а это работа наших внутренних органов и систем», — уточнила психосоматолог.

Врач строго предупредила: если вам кажется, что после затяжного стресса вы чувствуете себя плохо физически — скорее всего, это действительно так. Однократные стрессы, после которых наступает отдых, спокойный выходные, не имеют столь пагубного влияния на организм. Однако, при долгом тревожном состоянии не стоит затягивать с визитом к специалисту.

«Ну подумаешь тревога, подумаешь, не сплю месяц», — мы игнорируем эти симптомы и приходим, когда уже невроз, головные боли и напряжение, когда уже выходит из строя организм. Если будем заранее на себя внимание обращать — то вот это будет повышением качества жизни», — заявила Тур.

Врач Бобровский рассказал о продуктах, которые снижают стресс
Врач Бобровский рассказал о продуктах, которые снижают стресс

Врач напомнила о таком понятии как психогигиена. Необходимо следить не только за чистотой в квартире и на рабочем столе, но и за порядком в голове.

«Нам не нужно ожидать каких-то волшебных инструментов, которые нам помогут. Всё, что нужно человеку, у него уже есть. У нас есть наше дыхание — это единственное прикладное окно в управлении парасимпатической нервной системы», — утверждает эксперт.

По словам Тур, если вы научитесь правильно дышать — то сделаете первый большой шаг к оздоровлению вашей нервной системы, и ждать выхода «чудо-гаджета», который поможет справиться со стрессами, вам не придётся.

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#стресс
#врач
#гаджеты
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Из паха россиянина удалили гниющую опухоль весом в 20 килограмм
В Уфе мужчине удалили опухоль из паховой области весом более 20 килограмм
24 апреля 2024, 15:43

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

В Башкирии хирурги успешно удалили опухоль из паховой области мужчины, вес которой составляет более 20 кг. Об этом сообщил глава минздрава региона Айрат Рахматуллин.
Отмечается, что мужчина ничего не подозревал об опухоли в его организме. Он обратился за медицинской помощью с кровотечением и новообразованием с признаками нагноения.

Также у мужчины была высокая температура. Несмотря на крупные размеры, опухоль не привлекала его внимание, поскольку россиянин весил 220 килограмм. Он заметил проблему только после того, как ему стало сложно ходить.

По информации медиков, таких размеров опухоль достигла за пять-семь лет. Операция по удалению новообразования прошла успешно.

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#врачи
#операция
#температура
#опухоль
#мужчина
#здоровье
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Врач дал советы аллергикам, которые хотят завести питомца
Аллерголог Алексей Бессмертный: аллергикам можно завести дома черепаху
24 апреля 2024, 15:15

Фото: iStock/happyphoton

Людям, у которых есть аллергия на животных, можно завести черепаху или хамелеона. Аллерголог-иммунолог, ведущий медицинских рубрик на телеканале «Пятница», дал советы аллергикам, желающим завести домашнее животное.
По словам специалиста, домашние животные часто вызывают аллергию у своих хозяев. При этом вызывают её слюна, пот и экскременты питомца, а не его шерсть. Чаще всего аллергию вызывают кошки. Они тщательно вылизываются и так распространяют аллерген. При этом лохматые собаки, шиншиллы и морские свинки вызывают аллергические реакции реже. При этом короткошёрстные породы кошек, например, сфинксы, могут вызывать аллергию также, как и их пушистые собратья.

«Просто в отсутствие шерсти аллергены распространяются меньше. И не стоит верить заводчикам, которые называют своих сфинксов гипоаллергенными: гипоаллергенных животных не бывает. Человек может отреагировать на что угодно, поскольку аллергия – одна из самых малоизученных патологий», — рассказал Бессмертный в беседе с ИА RuNews24.

По его словам, аллергики могут завести черепаху, хамелеона или любую другую рептилию.

«Вакцин от аллергии не существует», — заключил врач.

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#кошки
#собаки
#растения
#животные
#врач
#аллергия
#человек
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