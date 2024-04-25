«Умирали целыми семьями и городами»: Врачи объяснили необходимость иммунизации

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Всемирная неделя иммунизации (World Immunization Week) проводится с 22 по 28 апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
О том, почему вакцинация жизненно важна, напомнили специалисты Химкинской областной больницы в беседе с «Радио 1».
Специалисты напомнили, что именно благодаря прививкам, которые начали широко применять в прошлом веке, среднюю продолжительность жизни удалось увеличить на 25 лет. К тому же, прививки до сих пор ежегодно спасают от смерти около трёх миллионов человек.
Уточняется, что все прививки, применяемые российскими врачами, проверены и безопасны.
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«Общество давно вакцинозависимо, но многие этого не понимают. Прививки стали заложниками своей эффективности: молодые люди не знают, что раньше от дифтерии умирали целые семьи, а от оспы — целые города», — напомнили медики.
Специалисты напомнили, что именно благодаря прививкам, которые начали широко применять в прошлом веке, среднюю продолжительность жизни удалось увеличить на 25 лет. К тому же, прививки до сих пор ежегодно спасают от смерти около трёх миллионов человек.
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Уточняется, что все прививки, применяемые российскими врачами, проверены и безопасны.
«Защитите себя и своих детей от опасных инфекций, прививайтесь в соответствии с национальным календарём прививок! Если вы планируете поездку в экзотические страны, уточните эпидемическую обстановку и привейтесь от эндемичных инфекций», — прокомментировал ситуацию главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.
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Евгения Парфентьева