В Дубне врачи извлекли из желудка мальчика металлический шарик диаметром 1,5 см

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Металлический шарк диаметром полтора сантиметра извлекли из желудка восьмилетнего мальчика врачи Дубненской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Операцию по извлечению инородного тела провели под общим наркозом. При этом удалось обойти без разрезов: шарик достали при помощи эндоскопа и гастроскопа. Операция, продолжавшаяся около десяти минут, прошла успешно», — говорится в сообщении.Главврач Дубненской больницы Игорь Давронов отметил, что за прошлый год в медучреждении было около 20 подобных случаев: поступали дети, проглотившие монеты, шарики, мелкие детали от конструкторов и прочее. Как правило, это дети от года до четырёх лет, однако такие происшествия бывают и с ребятами постарше.
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Лев Каштанов