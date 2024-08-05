Врач Забалуева раскрыла, на что обращать внимание при выборе уходовой косметики

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Врач-дерматовенеролог Наталья Забалуева заявила, что при выборе уходовой косметики надо обращать внимание прежде всего на состав продукта.
По её словам, лучше всего подойдут крема с большим количеством липидов.
А диетолог Полина Журавлева рекомендовала овсяную кашу как наиболее полезную из всех.
Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявляла, что россияне набирают вес из-за вредной пищи и низкой физической нагрузки.
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Диетолог Королева объяснила причины набора веса россиянами
«У нас всех сейчас барьер кожи нарушен практически до 100%. Потому что мы все сушим кожу водой, солнцем, плюс перелёты, стресс. Отсюда недостаток липидов», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru пояснение специалиста.
А диетолог Полина Журавлева рекомендовала овсяную кашу как наиболее полезную из всех.
«С появлением экзотических каш из киноа и так далее овсянку начали ставить под сомнение. Но я могу уверенно сказать, что именно овсяная каша возглавляет рейтинг самых полезных каш. Овсянка обладает антиоксидантными свойствами, легко усваивается, не перегружает кишечник и прекрасно утоляет чувство голода», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.
Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявляла, что россияне набирают вес из-за вредной пищи и низкой физической нагрузки.
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Мелисса Тимофеева