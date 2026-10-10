Уролог назвал допустимое число ночных походов в туалет

10 октября 2026, 10:53

Уролог Гоплачев: частые позывы в туалет ночью могут указывать на диабет

Фото: iStock/Sergey Dogadin

Уролог клиники «Синай» Аслан Гоплачев ответил, сколько ночных походов в туалет можно считать безопасным для здоровья. Соответствующий вопрос задали журналисты Lenta.ru.