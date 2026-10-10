Уролог назвал допустимое число ночных походов в туалет
Уролог клиники «Синай» Аслан Гоплачев ответил, сколько ночных походов в туалет можно считать безопасным для здоровья. Соответствующий вопрос задали журналисты Lenta.ru.
По словам врача, если человек встает в туалет один раз за ночь, беспокоиться обычно не о чем. А вот два-три таких пробуждения, которые повторяются постоянно, нормой считать нельзя.
Иногда причины учащенного ночного мочеиспускания могут быть более чем безобидны. Такое происходит, если перед сном, например, поесть арбуз или выпить много жидкости. Насторожиться стоит, если человек мало пьет, но все равно несколько раз просыпается из-за позывов.
У мужчин старше 40–50 лет за учащенным ночным мочеиспусканием могут стоять аденома простаты или хронический простатит. Женщины сталкиваются с такой проблемой на фоне цистита, гиперактивности мочевого пузыря, ослабления мышц тазового дна или изменений после менопаузы.
При этом иногда причина не связана напрямую с мочевыводящей системой. Учащенное ночное мочеиспускание также может быть симптомом диабета, сердечной недостаточности и апноэ во сне, заключил специалист.
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