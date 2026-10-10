Россиянам назвали причины осенней депрессии

10 октября 2026, 10:40

Онищенко: к осенней депрессии приводят похолодание и возвращение из отпусков

Фото: iStock/Elena Perova

Причин осенней депрессии может быть несколько. Основные из них перечислил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.





По его словам, которые приводит РИА Новости, ментальное состояние людей в это время года зависит от целого ряда факторов. Симптомы проявляются, например, из-за резкого похолодания и сокращения светового дня. Также на настроение может повлиять возвращение к работе после летних отпусков.

«Это тоже добавляет стресса», — отметил собеседник агентства.