Россиянам назвали причины осенней депрессии
Онищенко: к осенней депрессии приводят похолодание и возвращение из отпусков
Причин осенней депрессии может быть несколько. Основные из них перечислил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.
По его словам, которые приводит РИА Новости, ментальное состояние людей в это время года зависит от целого ряда факторов. Симптомы проявляются, например, из-за резкого похолодания и сокращения светового дня. Также на настроение может повлиять возвращение к работе после летних отпусков.
«Это тоже добавляет стресса», — отметил собеседник агентства.Кроме того, он напомнил, что осенние холода вызывают всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом, что также может приводить к депрессии на фоне плохого самочувствия.
Ранее о причинах осенней подавленности и сниженной активности высказался врач восстановительной медицины, невролог и основатель Академии системного здоровья Алексей Маматов.