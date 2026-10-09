Врач рассказал о страшных последствиях привычки целовать кошку
Ветеринар Шеляков: поцелуи с кошками грозят гельминтами и инфекциями
Ветеринар Михаил Шеляков рассказал о том, что привычка целовать кошек создаёт риск заражения опасными инфекциями и паразитами, особенно когда у человека слабый иммунитет.
В беседе с изданием «Абзац» врач пояснил, что поцелуи в нос или ухо безопасны, если владелец вовремя прививает питомца и регулярно проводит антипаразитарную обработку.
Иначе человек рискует столкнуться с гельминтами, стригущим лишаем или кокковыми инфекциями. Но, как отметил специалист, одного микроба мало — нужен комплекс факторов, включая сниженный иммунитет и повреждения кожи.
«Есть группы заболеваний, общие для кошек и людей: паразитарные, вирусные, грибковые и бактериальные. Например, глисты могут быть общими. Но одного микроба недостаточно, нужен комплекс факторов», — подчеркнул Шеляков.Ветеринар заключил: целоваться с кошками можно, если соблюдать гигиену, регулярно обрабатывать питомца и вовремя вакцинировать.