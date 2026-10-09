Врач рассказал о страшных последствиях привычки целовать кошку

09 октября 2026, 21:13

Ветеринар Шеляков: поцелуи с кошками грозят гельминтами и инфекциями

Фото: Istock/ehaurylik

Ветеринар Михаил Шеляков рассказал о том, что привычка целовать кошек создаёт риск заражения опасными инфекциями и паразитами, особенно когда у человека слабый иммунитет.





В беседе с изданием «Абзац» врач пояснил, что поцелуи в нос или ухо безопасны, если владелец вовремя прививает питомца и регулярно проводит антипаразитарную обработку.



Иначе человек рискует столкнуться с гельминтами, стригущим лишаем или кокковыми инфекциями. Но, как отметил специалист, одного микроба мало — нужен комплекс факторов, включая сниженный иммунитет и повреждения кожи.

«Есть группы заболеваний, общие для кошек и людей: паразитарные, вирусные, грибковые и бактериальные. Например, глисты могут быть общими. Но одного микроба недостаточно, нужен комплекс факторов», — подчеркнул Шеляков.